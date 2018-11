Garcia rettet die Young Boys

Der BSC Young Boys hat im Schweizer Pokalwettbewerb nur ganz knapp eine Blamage vermieden – dank Ulisses Garcia. Der Ex-Werderaner erzielte sein erstes Tor für die Berner.

Ulisses Garcia hat die Young Boys aus Bern vor einer peinlichen Pokalpleite bewahrt. Der Ex-Bremer erzielte in der Erstrundenpartie gegen den Viertligisten FC Biel-Bienne das zwischenzeitliche 2:2 in der vierten Minute der Nachspielzeit – und rettete seinen neuen Klub damit in die Verlängerung. Für Garcia war es das erste Tor im Trikot der Berner. Und am Ende konnte der 22-Jährige sogar doppelt jubeln: Die Young Boys trafen in der 120. Minute zum 3:2-Endstand.

Garcia war 2015 vom Grasshopper Club Zürich nach Bremen gekommen. Bei Werder konnte sich der Linksverteidiger nicht durchsetzen und wechselte in diesem Sommer zu den Young Boys in seine Schweizer Heimat. Für die Werder-Profis absolvierte Garcia 23 Pflichtspiele (eine Torvorlage), für die U23 stand er achtmal auf dem Platz (ein Tor).