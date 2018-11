Ganz schön abgezockt

Frank Baumann und Florian Kohfeldt haben Sebastian Langkamp ein sehr gutes Startelfdebüt bescheinigt. Und auch seine Mitspieler zeigten sich beeindruckt.

Frisch geduscht und bestens gelaunt verließ Sebastian Langkamp die Bremer Kabine, aber sprechen wollte der Abwehrspieler nicht. Was schade war, denn der 30-Jährigen hätte sicher eine Menge zu erzählen gehabt. Langkamp hatte mit Werder ja nicht bloß ein weiteres Bundesligaspiel gewonnen und den Abstand auf den Relegationsplatz ausgebaut. Nein, Langkamp war mit Werder auch an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt, von 2011 bis 2013 hatte er für den FC Augsburg verteidigt, und obendrein hatte Langkamp auch noch sein Startelfdebüt für Werder gegeben.

Weil Langkamp aber über alles das nicht mit den Journalisten sprechen wollte, mussten eben andere einspringen. Frank Baumann zum Beispiel. Werders Sportchef sah einen „sehr souveränen“ Auftritt Langkamps, der im Januar für eine Million Euro Ablöse aus Berlin nach Bremen gewechselt war. Langkamp sei „von der ersten Minute an gut im Spiel gewesen“, sagte Baumann, und das war vor allem deshalb so bemerkenswert, weil Langkamp in den Monaten zuvor ziemlich wenig Spielpraxis erhalten hatte.

Mitte Dezember hatte Langkamp letztmals von Anfang an gespielt, damals noch für Hertha BSC und kurioserweise ebenfalls in einem Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg. Danach war er bei den Berlinern ein wenig ins Abseits geraten, und auch in Bremen hatte es nach dem Vereinswechsel anfangs nur für ein paar Kurzeinsätze gereicht, weil Milos Veljkovic an der Seite von Niklas Moisander gesetzt ist. In Augsburg fehlte Veljkovic jedoch auf Grund einer Fußverletzung, Langkamp bekam seine Chance – und nutze sie. „Er hat eine gute Präsenz gezeigt und gute Lösungen im Spielaufbau gehabt“, sagte Baumann. „Er ist ein intelligenter Spieler, der immer die Ruhe bewahrt“, ergänzte Trainer Florian Kohfeldt. Langkamp habe sich nahtlos eingefügt, freute sich der Trainer, „aus meiner Sicht hat es keinerlei Abstimmungsprobleme mit Niklas gegeben“.

Und auch die Mitspieler zeigten sich beeindruckt ob der Gelassenheit, die der erfahrene Abwehrspieler an den Tag legte. Vor allem in einer Szene ganz zu Beginn der Partie. „Ich glaube, es war die dritte oder vierte Sekunde im Spiel“, sagte Mannschaftskapitän Zlatko Junuzovic, „da lässt er den Gegenspieler auflaufen und spielt den Ball einfach mit der Hacke vorbei. Der hat echt die Ruhe weg.“ Das ist gewiss nicht die schlechteste Eigenschaft für einen Verteidiger.

