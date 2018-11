G wie Grillitsch, Florian

An dieser Stelle tummeln sich Ikonen und Legenden des Klubs, schillernde Figuren und One-Hit-Wonder, große Stars und längst vergessene Namen: Im Mein-Werder-Wiki findet jeder seinen Platz.

Ein wichtiger Eckpfeiler aller Bremer Unternehmungen ist die Ausbildung eigener Spieler, die es dann auch nachhaltig in der Bundesligamannschaft schaffen. Florian Grillitsch war so ein Exemplar, wenngleich der Österreicher streng genommen nicht in Bremen ausgebildet wurde, sondern in der Jugendakademie von St. Pölten und erst mit 18 Jahren nach Bremen wechselte.

Danach legte Grillitsch aber eine Bilderbuchkarriere hin: Der Mittelfeldspieler spielte sich bei der zweiten Mannschaft fest, verhalf dem Team sofort zum Aufstieg in die dritte Liga und rückte dann zu den Profis auf. Auch dort fasste Grillitsch vergleichsweise schnell Fuß und behielt vor allen Dingen seine positive Entwicklung bei. Im zentralen Mittelfeld wurde Grillitsch immer wichtiger und sollte zu einer Säule im Bremer Spiel aufgebaut werden. Allerdings blieben Grillitschs Entwicklung und seine Leistungen auch der Konkurrenz nicht verborgen.

Im Winter 2017 entschied sich der Hoffnungsträger, seinen auslaufenden Vertrag in Bremen nicht zu verlängern und stattdessen bei 1899 Hoffenheim zu unterschreiben. Im vorletzten Saisonspiel damals gegen eben jene TSG Hoffenheim verzichtete der damalige Trainer Alexander Nouri auf Grillitsch, um einem Interessenskonflikt vorzubeugen: Für Werder ging es um die Europa League, für die Kraichgauer sogar um die Champions League. So verabschiedete sich Grillitsch quasi durch die Hintertür aus Bremen - und spielt mit Hoffenheim mittelweile tatsächlich in der Königsklasse.