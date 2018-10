G wie Geils, Karl-Heinz

An dieser Stelle tummeln sich Ikonen und Legenden des Klubs, schillernde Figuren und One-Hit-Wonder, große Stars und längst vergessene Namen: Im Mein-Werder-Wiki findet jeder seinen Platz.

Der Start in seine Laufbahn als Profi konnte für Karl-Heinz Geils kaum schlechter laufen: Von den ersten acht Spielen in der Bundesliga gewann Geils mit Werder kein einziges und verlor stattdessen gleich sechsmal. Seinen ersten Sieg mit seinem Klub feierte der gebürtige Ritterhuder erst über zwei Jahre nach seinem Debüt, dazwischen war Geils nicht Bestandteil der Profimannschaft. Mit der Saison 1976/77 aber begann eine fulminante Karriere. In Werders Abwehr war Geils eine feste Größe, spielte fast jedes Spiel – bis der Abstieg 1980 seine Zeit in Bremen unfreiwillig beendete.

Nach 154 Spielen in Grün-Weiß war Schluss, Geils wechselte nach Bielefeld, dann nach Köln und zuletzt zu Hannover 96 – und absolvierte auf seinen Stationen nach Bremen noch einmal mehr als 300 Profispiele. Anfang der 90er-Jahre beendete Geils seine aktive Karriere und wurde Trainer, unter anderem auch bei Atlas Delmenhorst.