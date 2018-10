Tim Borowski spricht in der aktuellen Folge des Werder-Podcasts unter anderem über Kabelfernsehen im Werder-Internat, seinen besonderen Einblick in den Verein und das 5:2 zwischen Werder und Bayern.

Tim Borowski ist ein absolutes Werder-Urgestein: Schon in der A-Jugend kickte der Ex-Profi am Osterdeich und wurde direkt Meister. Auch im Herrenbereich sammelte Borowski einige Erfolge mit Werder, spielte sich sogar in die Nationalmannschaft. Eine durchweg spannende Zeit, wie der aktuelle Co-Trainer von Florian Kohfeldt im aktuellen Werder-Podcast verrät: "Fußball ist nie langweilig", findet Borowski. "Es gibt so viele überragende, interessante, bewegende Momente, dass mir da keine langweiligen Dinge einfallen.

Schon in der Internatszeit war sich Borowski für keinen Nervenkitzel zu schade: Eine technische Vorrichtung verhinderte damals, dass der Werder-Nachwuchs nach 23 Uhr noch Fernsehen schaute. Borowski hatte da etwas gegen, pfuschte ein wenig an den Kabeln herum und schaffte es tatsächlich, ein Signal zu bekommen. Leider flog das Ganze recht bald auf: „Das war ärgerlich für alle Parteien.“

Besondere Erinnerungen hat Borowski auch auf das Thema einer Fan-Frage: Den 5:2-Erfolg des SV Werder gegen den FC Bayern in der Saison 2008/2009. „Das war kein Spiel auf Augenhöhe“, sagt Borowski, der damals im Trikot der Münchener auflief. „Wir haben mit Bayern München überhaupt keinen Zugriff bekommen. Werder hat uns schwindelig gespielt, von solchen Spielen hatte ich in meiner Karriere überhaupt nur ganz wenige.“

Den ganzen Podcast gibt es hier.