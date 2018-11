Fulham nicht an Augustinsson interessiert

Der FC Fulham hat kein Interesse daran, Werders Linksverteidiger Ludwig Augustinsson zu verpflichten. Das vermeldet "skysports.com" und nennt einen anderen Spieler, an dem die Briten dran sein sollen.

Es war in den letzten Wochen viel spekuliert worden, über die Zukunft von Werders Augustinsson. Immer wieder fiel der Name FC Fulham in Zusammenhang mit dem schwedischen Linksverteidiger. Der "Mirror" hatte unter anderem vom Interesse der "Cottagers" berichtet.

Nun gibt es Entwarnung für Werder. Laut "skysports.com" will der FC Fulham lieber Matt Targett vom Ligakonkurrenten FC Southampton verpflichten. Targett hatte schon in der vergangenen Saison leihweise bei Fulham gespielt.

Ludwig Augustinsson hat darüber hinaus ohnehin noch einen Vertrag bis 2021 bei Werder, so dass Sportdirektor Frank Baumann in dieser Sache alle Trümpfe in der Hand hat.

