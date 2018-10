„Für solche Spiele spielt man Fußball“

Vor dem Pokalspiel gegen Werder spricht Flensburgs Kapitän Christian Jürgensen im Mein-Werder-Interview über die Chancen des Außenseiters, den günstigen Termin an einem Feiertag und seinen Kumpel Fin Bartels.

Herr Jürgensen, haben Sie am Sonntagabend Bundesliga geschaut?

Natürlich habe ich das Spiel geschaut. Die Bremer haben Ihre Generalprobe vor dem Pokalspiel also genauso verpatzt wie wir durch unsere 1:3-Niederlage beim VfB Lübeck. Als Werder gegen Leverkusen das 2:3 gemacht hat, dachte ich sogar, dass noch etwas geht. Aber das 2:4 ist dann zu schnell gefallen.

Ist diese herbe 2:6-Niederlage der Bremer für Ihre Mannschaft nun gut oder schlecht?

Für uns könnte das eher ein Nachteil sein. Die Bremer sind jetzt sensibilisiert und werden noch einmal eine Schippe drauflegen. Im Gefühl des Sieges würden sie uns vielleicht eher unterschätzen.

Und mit welchen Gefühlen geht Ihre Mannschaft in das Pokalduell nach der Derbyniederlage gegen Lübeck?

Das Spiel gegen Lübeck lief überhaupt nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Es ist möglich, dass im Hinterkopf schon ein paar Gedanken an das Pokalspiel waren, auch wenn das natürlich nicht so sein sollte. Das Spiel gegen Lübeck war ganz wichtig für die Liga, das Spiel gegen Werder wird nun aber ganz anders. Wir sind klarer Außenseiter und wollen natürlich viel stabiler auftreten als am Freitag.

In der Regionalliga liegt Flensburg jetzt auf dem dritten Platz. Sind Sie damit zufrieden?

Nein, wir sind als Favorit in die Saison gestartet, wussten aber, dass der Start schwierig wird. Unsere Sommerpause war kurz, weil wir noch die Aufstiegsrelegation gegen Cottbus gespielt haben (0:0 und 2:3, Anm. d. Red.). Gerade am Saisonanfang hatten wir dann Probleme. Jetzt gibt es schon einen gewissen Abstand nach oben.

Gegen Werder zählt das alles aber nicht. Stehen viele Flensburger Spieler vor dem größten Spiel ihres Lebens?

So weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber es ist schon ein ganz besonderes Spiel, gerade für unsere jüngeren Spieler. Das Stadion in Lübeck ist mit knapp 10.000 Zuschauern ausverkauft. Solch eine Kulisse kennen wir aus der Regionalliga nicht. In der Relegation gegen Cottbus hatten wir das schon einmal, aber gegen einen Bundesligisten vor so vielen Zuschauern zu spielen ist natürlich noch einmal eine Besonderheit. Auch für mich mit meinen 33 Jahren ist das Spiel gegen Werder etwas ganz Besonderes, zumal Pokalspiele einfach viel Spaß machen.

Ganz besonders viel Spaß hätten Sie sicherlich, wenn die große Überraschung gelingen würde. Wie hoch schätzen Sie die Chancen ein, dass Flensburg die Bremer aus dem Pokal wirft?

Dafür müssen wir an unser Leistungslimit gehen und hoffen, dass die Bremer uns unterschätzen. Von zehn Spielen gegen Werder würden wir nur ein Spiel unentschieden spielen oder gewinnen.

Der Traum von einer Sensation ist das eine. Andererseits besteht die Gefahr, eine hohe Niederlage zu kassieren. Haben Sie auch ein wenig Angst vor dem Spiel?

Nein, für solche Spiele spielt man doch Fußball. Der Reiz liegt in der Herausforderung, und wir haben nun wirklich nichts zu verlieren.

Da es in Flensburg kein Flutlicht gibt und die mobile Lichtanlage, die ausgeliehen werden sollte, nicht sturmfest genug ist, muss in Lübeck gespielt werden. Ist das ein großer Nachteil für Ihr Team?

Damit wird uns der Heimvorteil genommen. Über die Gründe brauchen wir jetzt nicht zu reden, denn wir können es ohnehin nicht ändern. Wir sind sehr positiv überrascht davon, dass zwölf Busse mit unseren Fans aus Flensburg nach Lübeck fahren. Dazu kommen die Leute, die mit Privatwagen anreisen. Trotzdem werden in Lübeck sicherlich mehr Werder-Fans als Flensburger sein. Für uns ist es also eher ein Auswärtsspiel.

Immerhin ist das Spiel an einem Feiertag. Sonst hätten sich viele Flensburger Spieler Urlaub nehmen müssen, oder?

Ja, die Terminierung passt sehr gut. Bei uns in der Mannschaft arbeiten die meisten – einige in Vollzeit, einige in Teilzeit, einige sind Studenten. Ich bin Diplom-Kaufmann und im Versicherungsbereich tätig.

Sie hatten durchaus auch Chancen auf eine Profi-Karriere, haben lange bei Holstein Kiel gespielt. Dort standen Sie mit dem heutigen Werder-Profi Fin Bartels in einer Mannschaft. Wann war das?

Wir waren beide in unserem ersten Jahr bei den Herren (in der Saison 2006/07, Anm. d. Red.) und haben ein Jahr lang zusammengespielt. Dann ist Fin zu Hansa Rostock gewechselt, aber wir sind immer noch in Kontakt, auch weil wir viele gemeinsame Freunde aus dem Kieler Raum haben.

Also haben Sie sich auch jetzt vor dem Pokalspiel mit Fin Bartels ausgetauscht?

Als feststand, dass wir gegen Werder spielen, haben Fin und ich uns geschrieben. Damals hatte Fin noch die Hoffnung, dass er rechtzeitig zum Spiel fit ist. Es ist sehr schade, dass daraus nun nichts wird. Bei uns im Team gibt es mehrere ehemalige Kieler. Wir hätten uns alle über ein Wiedersehen gefreut. Ich drücke Fin die Daumen, dass er bald wieder spielen kann. Bis zu seinem Achillessehnenriss habe ich mich immer sehr darüber gefreut, dass es bei Werder so gut für ihn lief.

