Bislang hat sich Joachim Löw zu den Aussichten Maximilian Eggesteins in der Nationalmannschaft eher bedeckt gehalten. Jetzt äußerte sich der Bundestrainer erstmals zu Werders Mittelfeldspieler.

Themen gab es reichlich: den drohenden Abstieg aus der A-Klasse der Nations League, die Stürmersituation in Deutschland, die Planungen für das kommende Jahr. Irgendwann kam die Sprache während der Pressekonferenz vor dem Testspiel zwischen dem DFB-Team und Russland aber tatsächlich auch auf einen Bremer. Als Bundestrainer Joachim Löw nach jungen Spielern gefragt wurde, die in Zukunft ein Thema für die Nationalelf werden könnten, sprach er auch über Maximilian Eggestein. Werders 21-jähriger Mittelfeldspieler sei für sein Alter „schon sehr reif“, betonte Löw. „Er ist ein junger Spieler, der in diesem Jahr konstant gute Leistungen zeigt.“

Dass Eggestein dennoch weiterhin auf eine Nominierung für die A-Nationalmannschaft wartet, hänge damit zusammen, dass er nicht zu viele Änderungen auf einmal vornehmen wolle, begründete der Bundestrainer. „Wir haben in Frankreich ja schon einen jungen Kader gehabt. Der muss sich auch einspielen und aneinander gewöhnen. Man sollte nicht zu viele Umstellungen vornehmen. Junge Spieler sind bei uns unter ständiger Beobachtung. Maximilian Eggestein und Lukas Klostermann sind wichtig in der U21 und es ist gut, dass sie da internationale Erfahrungen sammeln. Manchmal ist es besser, wenn sie dort zwei Spiele machen als bei uns ein Teileinsatz.“

Bei Werder hat sich Maximilian Eggestein in dieser Saison mit starken Leistungen auf der Achter-Position ins Blickfeld der Nationalmannschaft gespielt. In elf Ligaspielen erzielte er vier Tore und bereitete einen Treffer vor. Im U21-Nationalteam gehört der Bremer zu den Leistungsträgern, neun Länderspiele (ein Tor) bestritt er bislang für die Juniorenauswahl. Eggestein selbst betonte bislang immer, dass er das Thema A-Nationalteam gelassen sehe und in Ruhe abwarte. Seine volle Konzentration gelte der U21, mit der Eggestein bereits die Qualifikation für die EM-Endrunde geschafft hat.

Löw über Eggestein im Video (ab Minute 35:40):