„Für mich war klar: nur zu Werder“

Zugang Kevin Möhwald spricht im Interview auf „Werder.de“ über die Gründe für seinen Wechsel zu Werder, seine persönlichen Ziele und seine Pläne bis zum Vorbereitungsstart.

„Ich musste ehrlich gesagt lange überlegen, ob ich überhaupt wechsle oder nicht. Aber als das Interesse von Werder kam, war für mich klar: Wenn ich wechsle, dann nur zu Werder“, sagt Werder-Zugang Kevin Möhwald im Interview auf der Vereinshomepage. Die Gespräche mit den Werder-Verantwortlichen seien ausschlaggebend für den Wechsel gewesen, sagt der 24-Jährige und fügt hinzu: „Man will hier wieder an erfolgreichere Zeiten anknüpfen. Schon in der Rückrunde hat Werder in meinen Augen eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass es wieder nach vorne geht." Als er die Gespräche mit Werder geführt habe, „war ich direkt Feuer und Flamme dafür, den Weg mitgehen zu wollen“.

Möhwald, dessen Transfer von Nürnberg zu Werder in der vergangenen Woche bekannt gegeben worden war und der an diesem Donnerstag den Medizincheck in Bremen absolvierte, freut sich „extrem“ auf die Stimmung im Weserstadion, die „einfach überragend ist“.

Sein persönliches Ziel sei es, „so viele Einsätze wie möglich zu bekommen und wichtig für das Team zu werden“. Bevor er ab dem Trainingsstart am 2. Juli Vollgas bei Werder gibt, steht für Möhwald zunächst die Wohnungssuche in Bremen an. „Dann werde ich ein bis zwei Wochen in den Urlaub fliegen. Ein Reiseziel habe ich mir zwar noch nicht rausgesucht, das mache ich relativ kurzfristig. Sicher ist, es soll in die Sonne gehen, um auch nochmal die Seele baumeln zu lassen“, so der offensive Mittelfeldspieler.

