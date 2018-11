"Für mich ganz klar kein Verkaufskandidat"

Florian Kohfeldt hat sich ganz klar für einen Verbleib Jiri Pavlenkas in Bremen ausgesprochen und ist sich sicher, auch in der kommenden Saison mit dem Torhüter zusammenzuarbeiten.

"Für mich ist er ganz klar kein Verkaufskandidat im Sommer", sagte Kohfeldt über Pavlenka, der nach anfänglichen Startschwierigkeiten bei Werder seine Leistungen stark steigerte und mittlerweile zu den besten Keepern der Bundesliga gehört. "Ich finde seine Lernkurve beachtlich", lobte Kohfeldt den tschechischen Nationaltorwart.

Doch bei aller Qualität, Pavlenka kann noch besser werden. So hatte Werders Torwart-Trainer Christian Vander im Gespräch mit MEIN WERDER verraten, dass Pavlenka seine Präsenz im Strafraum durchaus noch verbessern könne. Wenn es nach dem Willen von Kohfeldt geht, wird Pavlenka auch in der kommenden Saison bei Werder an seinem Torwartspiel feilen. "Pavlas tut es sehr gut, die Arbeit hier fortzusetzen", sagte Kohfeldt und machte klar, dass er fest von einem Verbleib Pavlenkas ausgeht: "Ich bin absolut sicher, dass er auch nächste Saison in Bremen spielt."