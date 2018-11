"Für Deutschland spielen Maschinen"

Wenn alles gut läuft, werden bei der WM in Russland mindestens drei Werder-Profis dabei sein. Am Dienstag sprachen Ludwig Augustinsson, Thomas Delaney und Milos Veljkovic in einer Medienrunde.

Während Ludwig Augustinsson und Thomas Delaney in ihren Auswahlteams gesetzt sind, ist Milos Veljkovic quasi noch ein Neuling im Kader der Serben. Im Juniorenbereich war er eine feste Größe, nun kämpft er seit einigen Monaten um das Ticket bei der A-Nationalmannschaft. "Der U20-WM-Titel ist natürlich ein schöner Erfolg. Aber man muss sich immer wieder neu beweisen. Das will ich bei der WM tun", meinte der 22-Jährige. Inwiefern er das darf, entscheidet letztlich ein Ex-Bremer: Nationalcoach ist Mladen Krstajic. Der vorläufige Kader wird am 14. Mai benannt, das endgültige Aufgebot steht am 4. Juni.

Für Veljkovic wäre eine Teilnahme an dem Turnier aber noch aus einem anderen Grund etwas Besonderes: "Jedes Spiel bei der WM ist ein spezielles Spiel. Aber gerade gegen die Schweiz ist es noch spezieller", sagte der Verteidiger, der in Basel geboren wurde und dessen Familie sowie viele Freunde in der Schweiz leben. Darüber hinaus trifft Serbien in der Gruppe E auf Costa Rica und Mitfavorit Brasilien.

Der Teamgeist soll es richten

Auf einen weiteren Titelanwärter trifft Ludwig Augustinsson mit seinen Schweden in der Vorrunde: nämlich auf den amtierenden Weltmeister. "Die Deutschen sind wie Maschinen", erklärte er lachend. "Sie sind der Favorit. Unser Ziel ist es, die Gruppenphase zu überstehen." Damit dies gelingt, sollen sämtliche Stärken der Elf ausgespielt werden. "Wir haben ein sehr kompaktes Team. Jeder arbeitet für den anderen. Wir haben einen sehr guten Teamgeist", betonte Augustinsson.

Komplettiert wird die Gruppe F von Mexiko und Südkorea. Keine einfache Hürde also für die Skandinavier, um die K.o.-Runde zu erreichen. Wenn es nach Werders Linksverteidiger geht, steht aber ohnehin fest, wer die besten Chancen auf den begehrten Siegerpokal hat. "Deutschland hat eine enorme Qualität. Sie geben immer 100 Prozent, gerade in großen Turnieren", sagte der 24-Jährige. "Zusammen mit Brasilien sind sie der Favorit auf den Titel."

Schaufenster Weltmeisterschaft

Ludwig Augustinsson weiß aber auch, dass eine WM eine gute Möglichkeit ist, sich selbst ein wenig in den Fokus zu rücken. "Wenn du dort gut spielst, gibt es natürlich Interesse", sagte er. "Auch ich will eine gute WM spielen, habe aber keine Pläne, Werder zu verlassen." So fühle er sich nach eigener Aussage an der Weser sehr wohl und denke aktuell nicht an einen Abschied. "Ich kann mich hier noch entwickeln", betonte er. "Letztlich nehme ich es, wie es kommt."

Zumindest ein richtig schweres Kaliber erwartet auch Thomas Delaney und die Auswahl Dänemarks. Neben Peru und Australien heißt ein Gegner nämlich Frankreich, das für Werders Mittelfeldakteur klarer Favorit ist. Delaney kündigt daher an: "Wir wollen mindestens Zweiter werden und damit die Gruppe überstehen. Die besten Mannschaften sind für mich Deutschland und Spanien. Danach halte ich Brasilien und Argentinien durch ihre individuelle Qualität für sehr stark."

Vor exakt 20 Jahren war Delaney noch als Zuschauer bei der WM in Frankreich dabei, nun wird er auf dem Feld stehen, wenn nichts dazwischen kommt. Eine Tatsache, die ihn sehr stolz macht: "Die WM ist das größte Ereignis im Fußball – auch für mich." Und dass er eine derartige Konstante im Team ist, hat er auch seinem aktuellen Klub zu verdanken. "Der Wechsel zu Werder war gut für mich und meine Karriere in der Nationalmannschaft", sagte Delaney, der auch bei den Dänen eine Führungsrolle übernehmen wolle.