Fünf Gründe für den Aufschwung

Die „11 Freunde“ hat analysiert, warum Werder aktuell so stark ist. Laut dem Magazin gibt es aus taktischer Sicht fünf Gründe für den Höhenflug.

Ein Grund für den Bremer Aufschwung ist laut der „11 Freunde“ der unter Coach Florian Kohfeldt fabrizierte Ballbesitzfußball. Kohfeldt lege demnach großen Wert darauf, dass sein Team die Spiele dominiere. „Der landläufigen Meinung nach benötige man für ein gutes Ballbesitzspiel schließlich Spieler auf Top-Niveau. Bremen kämpft gegen dieses Narrativ an – und feiert damit Erfolge. Kohfeldt steht damit in der Tradition von Julian Nagelsmann, der Hoffenheim auf ähnliche Weise vom Abstiegskandidaten zum Champions-League-Teilnehmer geformt hat“, heißt es in dem Artikel.

Zudem überzeuge Werder im Ballbesitz mit klaren Abläufen, die die Spieler verinnerlicht hätten. Als dritten Punkt fügt „11 Freunde“ die defensive Stabilität an. Werders größte Stärke sei, dass die Mannschaft nach Ballverlusten sofort Druck ausübe, heißt es weiter. Die neue taktische Flexibilität ist laut dem Magazin der vierte Grund für den Höhenflug. Kohfeldt lässt zwar meist im 4-3-3 spielen, das Team beherrsche aber auch andere Varianten. Als fünfter Grund wird Maximilian Eggestein aufgelistet: „Bremens Effizienz liegt nicht zuletzt an Maximilian Eggestein: Der Mittelfeldspieler avanciert dank seiner Distanzschüsse zum Top-Torjäger der Bremer“, heißt es.

