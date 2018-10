Fünf Faktoren für Eggesteins Erfolg

Maximilian Eggestein ist eines der Gesichter des Bremer Aufschwungs. Ein paar Faktoren sind besonders wichtig: Effektivität, Gelassenheit und Bruder Johannes.

Als Eigengewächs ist Maximilian Eggestein prädestiniert, um Werders Höhenflug ein Gesicht zu geben. Nicht erst seit seinem Doppelpack zum 2:0-Erfolg auf Schalke lautet die vereinsinterne wie -externe Antwort auf die Frage, wann der 21-Jährige in die deutsche Nationalmannschaft berufen wird: früher oder später. Wir nennen fünf Punkte, die Eggestein in dieser Saison so stark machen.

Der Faktor Effektivität

Wenn in der vergangenen Saison die Rede von Maximilian Eggestein war, dann oft in der Verbindung mit Worten wie „Marathon-Mann“ oder „Dauerläufer“. Tatsächlich legte Eggestein von allen Werder-Profis regelmäßig die meisten Kilometer pro Spiel zurück. Das galt nicht zu Unrecht als ein Qualitätsmerkmal des jungen Mittelfeldmannes. In dieser Saison schafft Eggestein diese Werte nicht: 12,2 Kilometer sind es jetzt pro Spiel, rund 600 Meter weniger in 90 Minuten. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass Eggestein weniger Lücken stopft als vorher, dass er weniger Zweikämpfe führt als sonst. Es könnte stattdessen bedeuten, dass Eggestein weniger unnötige Meter mehr macht, sondern schlicht effektiver ist.

Diese These stützen auch andere Werte. Eggestein hat in dieser Saison pro 90 Minuten dreimal so viele Torschussvorlagen gegeben wie in der Vorsaison. Er spielt heute 38 Pässe pro Spiel (statt 32). Er hat jetzt nach acht Spieltagen schon vier Treffer erzielt, in der Vorsaison waren es in 33 Spielen insgesamt nur zwei.

Außerdem scheint er eine Spezialität entwickelt zu haben: das Weitschusstor. Drei seiner vier Saisontore erzielte er in diesem Jahr von außerhalb des Strafraums, und selbst das 2:0 gegen Schalke war ein Schuss aus mehreren Metern Distanz. Für die drei echten Fernschusstore brauchte er übrigens nur sechs Versuche, eine außerordentlich gute Quote.

Der Faktor Team

Florian Kohfeldts Lobeshymne auf Davy Klaassen hatte gleich mehrere Strophen. „Er denkt immer zuerst an die Mannschaft, dann an sich“, begann die erste. „Jeder merkt in der Mannschaft, dass unser absoluter Leader auf dem Platz, unser Stammspieler, keine Sekunde nachlässt“, endete die letzte. Klaassen und Eggestein haben sich zu einem kongenialen Duo entwickelt. Um sich im Schatten des Niederländers mit dem Weltklasse-Ruf zu bewegen, dafür zeigt Eggestein selbst schon zu starke Leistungen. Wie Klaassen die gesamte Mannschaft auf ein besseres Niveau hebt, davon profitiert aber vor allem sein Nebenmann im Mittelfeld.

Überhaupt haben die Sommer-Einkäufe (genauso wie die Schlüsselspieler, die geblieben sind) die Qualität im Kader erheblich gesteigert. Vor sich auf dem Platz sind Max Kruse und Yuya Osako wichtige Ankerpunkte, Claudio Pizarro als Joker sowieso, dahinter füllen Philipp Bargfrede und Nuri Sahin jeweils auf ihre Art zentrale Rollen aus, und auf eine stabile Defensive kann sich Eggestein – anders als ganze Generationen vor ihm – sowieso verlassen. Ein besseres Umfeld für einen Hochbegabten könnte es derzeit kaum geben.

Der Faktor Gelassenheit

Es gibt leichtere Rucksäcke, die ein 21-Jähriger schultern kann. Nach dem historischen WM-Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft wird Eggestein als ein Mann für die Zukunft gehandelt. Anfang November geht es wieder los, wenn die nächste Nominierungsrunde bevorsteht: Ist die Zeit diesmal reif für den Sprung zu Joachim Löw? Seit die Diskussion richtig Fahrt aufgenommen hat, macht Eggestein den Eindruck, dass sie ihn in keiner Weise belastet. Seine Lage könnte auch kaum komfortabler sein: Auf dem Weg zur U21-Europameisterschaft war er eine Schlüsselfigur in der Mannschaft von Stefan Kuntz, das Turnier im nächsten Sommer ist eine reizvolle Herausforderung. Es sei nur an die Geschichte der U21-Europameister von 2009 erinnert, die 2014 bei den Großen die Weltmeisterschaft gewannen. Werder selbst wiederum wird alles daran setzen, Eggestein nicht mit einem lediglich noch ein Jahr laufenden Vertrag zur EM zu schicken.

Dagegen kann er selbst die Vertragsfrage genauso gelassen betrachten wie die DFB-Frage, ohne sich übermäßiger Pokerspiele verdächtig zu machen: Mit seinen Leistungen hat er sich eine starke Position verschafft, das Portal „Transfermarkt“ sieht seinen Wert inzwischen bei 17 Millionen Euro. Dass Eggestein in der nächsten Saison international spielt, davon darf ausgegangen werden. Ob sich die Möglichkeit wirklich bei Werder ergibt, wird sich bis Weihnachten nachhaltiger zeigen – wobei Eggestein an seiner Schlüsselrolle weiter wachsen kann und, den Eindruck vermittelt er, wachsen wird. Die Rucksäcke mit den großen Erwartungen wirken mittlerweile wie maßgeschneidert.

Der Faktor Bruder

Es ist etwas mehr als ein Jahr her, da machte Johannes Eggestein seinem größeren Bruder das vielleicht größte Kompliment, das ein kleiner Bruder dem größeren machen kann. Auf die Frage, wer denn der Held seiner Kindheit gewesen sei, sagte Johannes im vereinseigenen TV: „Der Held meiner Kindheit war Maxi.“ Und das ist nicht nur so daher gesagt. Tatsächlich verbringen die Brüder bis heute sehr viel Zeit miteinander. Sie wohnen nahe beieinander, sie essen regelmäßig miteinander, Maximilian ist dann der Koch; ein sehr guter dazu, wie Johannes sagt.

Maximilian Eggestein taugt auch deshalb hervorragend als Vorbild, weil er ein Beispiel dafür ist, dass der Weg nach oben – so leicht er anfangs als Top-Talent in den diversen U-Jahrgängen auch erscheint – ein ganz harter ist. Maximilian war schneller in der Bundesliga als Johannes, gab mit 17 sein Debüt. Dafür musste er zwischendurch aber auch für einige Monate zurück in die U23, ehe er seit gut eineinhalb Jahren aus Werders Bundesliga-Mannschaft nicht mehr wegzudenken ist.

Johannes hat erst mit 20 sein Bundesliga-Debüt gefeiert, obwohl er anfangs von seinem Talent her noch höher gehandelt wurde als der große Bruder. Maximilian Eggestein hat in mehreren Interviews gesagt, dass er seinem Bruder gar nicht allzu viele Tipps gibt. Orientierung bietet er dem kleinen Bruder trotzdem: Indem er einfach seinen Weg geht und Professionalität vorlebt.

Der Faktor Kopf

Maximilian Eggestein ist mit 14 ins Internat unterm Dach des Weserstadions gezogen. Das heißt, er hat früh Familie und Freunde zurückgelassen. Das hat ihn geprägt und reifen lassen. Die Familie ist ihm trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, besonders wichtig. Mutter und Vater – Karl Eggestein spielte mit dem TSV Havelse als Mannschaftskapitän Anfang der 90er Jahre in der 2. Bundesliga – hätten ihren Söhnen, so hat es Maximilian oft erzählt, immer vermittelt, wie wichtig Schule und ein ordentlicher Abschluss seien.

Eggestein wirkt mit 21 sehr abgeklärt und reflektiert. Der Mein-Werder-Redaktion hat er in den vergangenen drei Jahre mehrere Interviews gegeben. Dabei präsentierte er sich als Jungprofi, der über den Tellerrand hinausschaut. Zu den Millionensummen, die im Profifußball kursieren, sagte er zum Beispiel: „Für diese Summen können die Spieler nichts. Aber es tut ihnen nicht gut, es erhöht den Druck. Und man muss aufpassen, dass man bei diesen Summen die Fans nicht verliert.“

Das Leben als angehender Fußballprofi erfordert viel Disziplin. Schule, Training, Spiele mit dem Werder-Nachwuchs und den DFB-Auswahlmannschaften haben wenig Zeit für Ausschweifungen gelassen. Maximilian Eggestein hat sein Abitur gemacht, obwohl er nach eigener Aussage kein übermäßig fleißiger Schüler war. Dafür hat er auf dem Trainingsplatz gern Extraschichten geschoben – zum Beispiel, um seine Schusstechnik zu verfeinern.