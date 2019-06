Füllkrug beim Trainingsauftakt dabei

Am 28. Juni startet Werder die Vorbereitung auf die neue Saison. Einige Nationalspieler werden dann noch fehlen. Zugang Niclas Füllkrug ist dagegen dabei, auch wenn er offiziell erst ab 1. Juli Werderaner ist.

Ob nun von den Malediven oder von Mykonos - noch überbieten sich die Werder-Profis im Posten von Urlaubsbildern bei Instagram. Spätestens am 28. Juni ist es vorbei damit, zumindest für die meisten Spieler. Der offizielle Trainingsauftakt am Weserstadion steht auf dem Programm, und dann wird auch Zugang Niclas Füllkrug dabei sein, wie Werders Sportchef Frank Baumann gegenüber Mein Werder bestätigte. Offiziell steht der Stürmer zwar noch bis zum 30. Juni bei Hannover 96 unter Vertrag, „aber es ist üblich, dass man in solch einem Fall schon die Freigabe vom alten Verein erhält. Mehrere Klubs starten ja schon im Juni mit dem Training“, erklärte Baumann.

Anders als Füllkrug fehlen dagegen Maximilian und Johannes Eggestein sowie Marco Friedl beim Trainingsauftakt, weil sie aktuell an der U21-Europameisterschaft teilnehmen. Auch die Spieler, die nach dem Ende der Bundesliga-Saison noch im Länderspieleinsatz waren, dürfen etwas länger Urlaub machen. Bei ihren Nationalteams weilten in diesem Sommer Jiri Pavlenka, Ludwig Augustinsson, Milos Veljkovic, Milot Rashica, Yuya Osako, Josh Sargent und Felix Beijmo. Spätestens bis zum Start ins Zillertal-Trainingslager am 4. Juli sollen sie alle wieder in Bremen eingetroffen sein.

„Man braucht Geduld“

Ob die Werder-Fans im ersten Trainingslager oder sogar schon beim Trainingsauftakt am 28. Juni noch weitere Zugänge in Augenschein nehmen können, dazu hielt Baumann sich bedeckt. Neben Füllkrug hat Werder bislang lediglich den ausgeliehenen Friedl fest verpflichtet sowie Perspektivspieler Benjamin Goller vom FC Schalke geholt. „Es gibt natürlich Wunschkandidaten. Wir stehen im Austausch, aber es sind viele Dinge abzuklären. Oft braucht man eben Geduld“, sagte Baumann. Dass Geduld eine der großen Tugenden des Werder-Sportchefs ist, haben die vergangenen Jahre gezeigt. Baumann ist dafür bekannt, bei Spielertransfers so lange zu warten, bis die Gelegenheit günstig ist.

„Man muss auch warten können“, betonte er. „Das haben wir zum Beispiel bei den Verpflichtungen von Davy Klaassen oder Serge Gnabry gesehen.“ Natürlich sei es das Ziel, neue Spieler schnellstmöglich in die Mannschaft zu integrieren, betonte der Sportchef. Sollten die Zugänge jedoch erst später im Laufe der Vorbereitung zum Team stoßen, sei das auch nicht dramatisch. „Das Gerüst unserer Mannschaft steht ja schon“, unterstrich Baumann.