Frohe Ostern – meistens

Florian Kohfeldt freut sich riesig auf Ostern. „Sonntagnachmittag, 15.30 Uhr, Weserstadion – was gibt es Schöneres? Also ich finde das gut“, sagt Werders Trainer vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Er hoffe, sagt Kohfeldt, „dass wir mit den Fans zusammen ein schönes Osterfest haben werden“. Die Chancen dafür stehen ganz gut, das verrät ein Blick in die Geschichtsbücher. Sieben Mal hat Werder bislang an einem Osterfeiertag in der Bundesliga gespielt – und dabei erst ein einziges Mal verloren. Und jedes der sieben Spiele hat eine besondere Geschichte zu bieten. Eine Übersicht.



Stuttgart – Werder (1964, 2:0)

„Es war eine recht unglückliche 0:2-Niederlage, die der SV Werder gegen den VfB Stuttgart bezog, denn einige Bremer Spieler wurden während der manchmal recht hart geführten Auseinandersetzung verletzt“, schreibt der „WESER-KURIER“ über das Nachholspiel, das am Ostermontag 1964 im Stuttgarter Neckarstadion ausgetragen wird. Rohe Ostern also. Vor allem die Verletzung von Mittelläufer Helmut Jagielski in der ersten Halbzeit bereitet den Bremern Probleme. Zudem patzt Torhüter Günter Bernard beim 0:2. Werder-Trainer Willi Multhaup ist trotzdem nicht unzufrieden. „Ich glaube, wir hätten einen Punkt verdient gehabt, denn meine Mannschaft besaß die gleiche Anzahl von Chancen wie der VfB. Die Stuttgarter haben mich in der zweiten Halbzeit enttäuscht.“ Es ist bis heute Werders einzige Niederlage an Ostern.







Dortmund – Werder (1986, 1:1)

Am Ostermontag 1986 schlägt die große Stunde von Klaus Funk. Viereinhalb Jahre lang hat Werders Ersatztorwart kein einziges Bundesligaspiel gemacht, doch am 29. Spieltag der Saison 1985/1986 bringt ihn Trainer Otto Rehhagel von Beginn an, weil Dieter Burdenski über Rückenschmerzen klagt. „Du hast mein Vertrauen, du hast vier Jahre hart gearbeitet, ohne zu spielen, jetzt stehst du im Tor“, sagt Rehhagel am Tag vor dem Spiel in Dortmund zu Funk. Werders Ersatzmann wiederum wird nach dem Spiel berichten, dass er in der Nacht vor dem Spiel doch reichlich schlecht geschlafen habe. „Ich wusste ja, das kann eine unverhoffte Chance sein, doch noch für ein oder zwei Jahre im Profigeschäft Fuß zu fassen.“ Funk nutzt die Chance, wird lediglich von Michael Zorc per Strafstoß überwunden. „Ein Riesenkompliment für ihn“, lobt Rehhagel seinen Torwart. Im Sommer 1986 wechselt Funk zu Hertha BSC.



Werder – Rostock (2002, 4:3)

Gerade mal 26 742 Zuschauer kommen am Ostersonntag ins Weserstadion – und viele von ihnen verlassen vorzeitig ihren Platz, weil die Bremer ein enttäuschendes Spiel abliefern und bis kurz vor dem Abpfiff mit 2:3 zurückliegen. Diejenigen aber, die bis zum Schluss bleiben, erleben ein echtes Osterspektakel, über das Werder-Profi Krisztian Lisztes später sagen wird: „So etwas habe ich in meiner Karriere noch nie erlebt.“ In der 90. Minute kommt Torhüter Frank Rost bei einem Eckball für die Bremer mit nach vorne und trifft zum Ausgleich. Armin Veh, Trainer der Rostocker, verschwindet frustriert in die Kabine und muss dort auf dem Fernsehgerät mit ansehen, wie Torsten Frings in der Nachspielzeit sogar noch einen Strafstoß für Werder herausholt, den Ailton verwandelt – 4:3. „Wir sind betrogen worden“, wettern die Rostocker. Hansa schafft am Ende trotzdem den Klassenerhalt. Und Werder qualifiziert sich für den Uefa-Pokal.







Werder – Nürnberg (2007, 1:0)

Vor dem Anpfiff gibt es Applaus für Ivan Klasnic. Der Werder-Stürmer, der kurz zuvor erfolgreich an der Niere operiert worden ist, bedankt sich mit einem Transparent bei den Fans für deren Unterstützung. „Das war ein sehr emotionaler, rührender Augenblick für mich“, sagt Klasnic damals und sieht im Anschluss ein ordentliches Spiel seiner Mannschaftskollegen, die gegen Nürnberg allerdings gehörig unter Druck stehen: Ein Bremer Sieg ist Pflicht, weil die Konkurrenten im Kampf um die deutsche Meisterschaft – Schalke, Stuttgart und Bayern – am Tag vor Ostern allesamt gewonnen haben. Werder hält dem Druck stand, Markus Rosenberg schießt das Tor des Tages. Am Ende der Saison holt Stuttgart den Titel, Werder wird Dritter.







Bielefeld – Werder (2008, 1:1)

Feiertage? Von wegen! An Ostern 2008 ist die Stimmung schlecht bei Werder. In Bielefeld kommen die Bremer nur zu einem 1:1, Diego trifft zum Ausgleich und rettet so zumindest einen Punkt. „Wenn man so eine Leistung bringt, verbietet es sich, von Champions League zu reden“, motzt Manager Klaus Allofs anschließend. Immerhin: Mittelfeldspieler Torsten Frings feiert nach einer Knieverletzung sein Comeback – und tritt auch verbal sofort wieder in Erscheinung. Frings widerspricht Allofs öffentlich beim Thema Saisonziel: „Wenn er das meint, dann meint er das. Mein Ziel ist der zweite Platz. Was denn sonst?“ Am Ende wird Werder tatsächlich Zweiter.



Leverkusen – Werder (2009, 1:1)

Werder-Trainer Thomas Schaaf legt den Fans an Ostern 2009 ein echtes Überraschungsei ins Nest. Die Bremer spielen gegen Leverkusen nicht – wie seit gefühlten hundert Jahren – mit einer Raute im Mittelfeld. Sondern mit einem Quadrat, heißt: zwei Spieler im defensiven Mittelfeld, zwei im offensiven. „Eine kleine Revolution“ nennt Manager Klaus Allofs die neue taktische Variante. Nach dem 1:1 in Düsseldorf (Leverkusen muss wegen des Umbaus der BayArena mehrere Monate in der benachbarten Landeshauptstadt spielen) steht Werder auf einem enttäuschenden zehnten Tabellenplatz – und beendet die Saison auch auf diesem.







Werder – Hamburg (2017, 2:1)

Derby-Ostern an der Weser! Werder empfängt den (mal wieder) stark abstiegsgefährdeten HSV – und gewinnt mit 2:1. Der überragende Spieler ist Max Kruse (ein Tor, eine Vorlage), der nach Schlusspfiff ausgerechnet vom Gegner in den Himmel gelobt wird. „Max Kruse ist heute herausragend gewesen“, sagt Hamburgs Trainer Markus Gisdol. „Er war der entscheidende Mann auf dem Platz. Ohne ihn hätte Bremen sicherlich nicht so viele gute Kontermöglichkeiten gehabt und uns nicht vor so viele Probleme stellen können.“ Die beste Nachricht, sagt Gisdol, sei folgende: „In den nächsten Wochen wird Kruse nicht mehr gegen uns spielen.“ Dafür spielt Kruse in den nächsten Wochen weiterhin überragend für Werder und schafft mit dem Klub fast noch den Sprung in den Europapokal. Und der HSV? Der rettet sich (mal wieder) in letzter Sekunde.

