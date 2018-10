Fritz spricht über Ruanda-Reise

Clemens Fritz hat im Rahmen seines Trainee-Programms bei Werder ein Flüchtlingsdorf in Ruanda besucht. Bei „Buten un binnen“ schildert der Ehrenspielführer der Grün-Weißen seine Eindrücke von der Reise.

Drei Tage war Clemens Fritz mit Werder in Ruanda unterwegs, um ein Flüchtlingsdorf der Vereinten Nationen zu besuchen. Der Klub beteiligt sich an dem Hilfsprojekt „Young coaches“, bei dem 85 Geflüchtete in einem Jahr zu Fußballtrainern ausgebildet werden. Der Aufenthalt, Fritz war zum ersten Mal in Afrika, hat bei dem Werder-Trainee Eindruck hinterlassen.

„Es verdeutlicht einem, wie gut es uns hier in Deutschland geht, wenn man die Verhältnisse dort sieht. Wir regen uns oft über Kleinigkeiten auf, aber wenn man das gesehen hat mit eigenen Augen, dann relativiert sich einiges“, sagt Fritz bei „Buten un binnen“ und fügt hinzu: „Es war toll, die Begeisterung zu sehen, wenn der Ball rollt aber auch bei den Trainern: Mit welchem Enthusiasmus, mit welchem Elan und mit welcher Hingabe sie für ihr Zertifikat gearbeitet haben.“

