Fritz pfeift Werder-Spiel in Hannover

Der Schiedsrichter für Werders Rückrundenauftakt in Hannover steht fest: Marco Fritz pfeift zum dritten Mal in dieser Saison ein Bremer Spiel. Beim bis dato letzten Werder-Sieg stand er auch auf dem Rasen.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Schiedsrichteransetzungen für den 18. Spieltag bekannt gegeben. Werders Spiel in Hannover wird von Marco Fritz geleitet. Für den 41-Jährigen Bankkaufmann ist es bereits das dritte Spiel mit Bremer Beteiligung in der laufenden Saison.

Das letzte liegt gar nicht so weit zurück: Am 7. Dezember leitete Fritz die Partie der Bremer gegen Düsseldorf. Werder gewann im Weserstadion 3:1, es war der bis dato letzte Sieg für das Team von Trainer Florian Kohfeldt in der Liga. Wer daraus ein gutes Omen ableiten will, sollte aber auch wissen, dass Fritz beim 2:6 gegen Leverkusen ebenfalls gepfiffen hat.

Fritz ist seit 2012 Fifa-Schiedsrichter und hat 130 Bundesliga-Einsätze auf dem Konto. Elf Mal pfiff er Werder-Spiele, wobei vier Siege, ein Unentschieden und sechs Niederlagen für die Grün-Weißen heraussprangen. Am kommenden Sonnabend wird Fritz von den Linienrichtern Dominik Schaal und Marcel Pelgrim unterstützt, Sven Washitzki ist der vierte Offizielle und Günter Perl fungiert als Videoassistent in Köln.