Fritz: "Es ist eine große Ehre"

Die Ehrengalerie im Wuseum ist um fünf verdienstvolle Werderaner erweitert worden. So sind dort nun auch Richard Oßenkop, Albert Drewes, Heinz Fedde, Alfred Ries sowie Clemens Fritz zu sehen.

Ehrenspielführer Clemens Fritz, der am Ende der vergangenen Saison seine aktive Karriere beendete und seit Kurzem als Trainee bei Werder arbeitet, ist bereits seit Ende des vergangenen Jahres Teil der Ehrengalerie. Aufgrund seiner Verdienste wurde der 37-Jährige, der elf Jahre für die Bremer auf dem Platz stand, Mitte 2017 zum Ehrenspielführer ernannt. Außerdem haben die Ehrenvorsitzenden Richard Oßenkop, Albert "Abbi" Drewes, Heinz Fedde und Alfred Ries nun jeweils einen Platz im Wuseum erhalten.

Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald präsentierte die fünf neuen Bilder am Freitagvormittag zusammen mit Fritz, Bürgerschaftspräsident Christian Weber sowie Künstler Jub Mönster, der die Porträts erstellt hat. Mit dem früheren Werder-Präsidenten Ries, der als Jude während des Kriegs vor den Nazis geflohen war, hatte sich zuletzt das Bremer Fanprojekt intensiv beschäftigt und eine Broschüre über sein Leben erstellt, um die Erinnerung an ihn wachzuhalten. Dass Ries nun in die Ehrengalerie aufgenommen wird, dürfte also auch die an den Recherchearbeiten beteiligten Fans freuen. Ehrenvorsitzender des SV Werder ist Ries übrigens schon sehr lange. Dazu sei er bereits 1952 ernannt worden, berichtete Vereinschronist Hans-Joachim Wallenhorst. "Ries war Werders erster Ehrenvorsitzender überhaupt."

Jub Mönster schilderte während der kleinen Feierlichkeit, wie er die Bilder entworfen hatte. "Bei den älteren Porträts musste auf recht raue Schwarz-Weiß-Bilder als Vorlage zurückgegriffen werden, bei jüngeren Motiven, wie zum Beispiel von Clemens Fritz, gibt es natürlich topaktuelle", sagte er. Eben jener Clemens Fritz freute sich sichtlich über die Aufnahme in den illustren Kreis: "Es ist eine große Ehre, zwischen diesen Persönlichkeiten zu hängen."