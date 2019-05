Friedl-Wechsel endgültig perfekt

Nun ist alles in trockenen Tüchern: Marco Friedl bleibt Werder auch über die jüngste Leihe hinaus erhalten. Am Mittwoch bestätigten die Bremer den Wechsel des Österreichers vom FC Bayern München an die Weser.

Erst am Dienstag hatte Sportchef Frank Baumann gegenüber Mein Werder erklärt, dass er den Friedl-Wechsel noch gern vor der anstehenden U21-Europameisterschaft abwickeln möchte - nun hat er geliefert. Werder bestätigte am Mittwochmorgen den Wechsel des Österreichers. „Wir sind mit der Entwicklung von Marco sehr zufrieden und haben bereits früh signalisiert, dass wir gerne mit ihm weiterarbeiten möchten. Die Gespräche sowohl mit Marco als auch dem FC Bayern München waren sehr angenehm", sagte Baumann. "Daher freuen wir uns, dass es uns gelungen ist, Marco nun langfristig an Werder zu binden."

In den vergangenen anderthalb Jahren war Friedl bereits vom Rekordmeister ausgeliehen worden und hat vor allem in der laufenden Saison auf sich aufmerksam machen können. Nicht nur als Innenverteidiger überzeugte er bei seinen wenigen Einsätzen in der Rückrunde, auch als Vertreter von Theo Gebre Selassie als Rechtsverteidiger wusste er zu gefallen. "Ich habe immer betont, dass Marco eine hohe Wertschätzung bei uns genießt und er in Zukunft eine wichtige Rolle in der Defensive einnehmen kann", sagte deshalb Trainer Florian Kohfeldt nach der endgültigen Verpflichtung. "Das hat er bereits in dieser Saison immer wieder gezeigt und ich freue mich, dass er seine Entwicklung bei uns fortsetzen möchte.“

Auch Marco Friedl selbst zeigte sich hocherfreut darüber, dass er auch künftig das Werder-Trikot überstreifen darf. „Vom ersten Moment an habe ich mich bei Werder sehr wohl gefühlt. Nicht erst in den letzten Monaten spürt man, dass sich hier sportlich etwas entwickelt„, sagte er. “Ich freue mich, dass ich in Zukunft weiterhin meinen Anteil zu dieser Entwicklung beitragen kann.“

Über die Vertragslaufzeit oder die Höhe der Ablösesumme machte der Verein erwartungsgemäß keine näheren Angaben.