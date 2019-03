Friedls besonderes Wochenende

Mehr als drei Monate lang nur Training und Testspiele, nicht eine Pflichtspielminute – Marco Friedl war bei Werder zuletzt immer dabei, stand bei jeder Partie im Kader, war aber nie mittendrin, weil er nie spielte. In der Offensive wechselt Trainer Florian Kohfeldt munter durch, in der Defensive verändert er dagegen wenig. Am Sonntag beim Spiel in Leverkusen muss er die Abwehr allerdings umstellen. Nach Sebastian Langkamps Schulterverletzung holte sich dessen Vertreter Milos Veljkovic beim 4:2-Sieg über Schalke die fünfte Gelbe Karte ab und ist gesperrt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.