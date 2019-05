Friedl wird vor der U21-EM ein Bremer

Nachdem die Bayern einen Haken hinter das Double machten, können sie jetzt eine Unterschrift unter den Transfervertrag von Marco Friedl setzen. Der Österreicher wird Bremer, nachdem er bisher ausgeliehen war.

Werders Sportchef Frank Baumann verfolgte die Double-Feier der Bayern in München zwar nur nebenher, dafür aber mit einem zufriedenen Lächeln. Denn er wusste: Wenn die Kollegen beim Rekordmeister ausgefeiert haben und wieder arbeitsfähig im Büro sind, kann endlich der Kauf von Marco Friedl (21) abgewickelt werden. „Die Bayern hatten in den letzten zehn Tagen durch die Meisterschaft und den Pokalsieg einfach andere Sorgen“, erklärt Baumann gegenüber Mein Werder, „jetzt spürt man bei ihnen schon eine gewisse Erleichterung.“

Deshalb gibt es nun auch keine Hürden mehr bei Friedl. Der österreichische U21-Nationalspieler war bisher vom FC Bayern an Werder ausgeliehen, nun soll er gegen eine Ablöse im niedrigen einstelligen Millionenbereich fest an die Weser transferiert werden. Baumann ist sich sicher, dass dies „bis zum Beginn der U21-EM über die Bühne geht“. Das Turnier in Italien und San Marino startet am 16. Juni.

Baumann wirbt für Realismus

Friedl wäre dann der zweite Spieler, für den Werder in diesem Sommer eine Ablöse bezahlt. Zuvor war bereits Niclas Füllkrug für etwas mehr als sechs Millionen Euro aus Hannover verpflichtet worden. Baumann wirbt für eine realistische Erwartungshaltung, was Werders Einkäufe in diesem Sommer betrifft. Es sei durchaus möglich, dass die festen Transferausgaben in der Summe nur einen knapp zweistelligen Millionenbetrag ausmachen würden. Zumal auf der Einnahmenseite, anders als im Vorjahr beim Verkauf von Thomas Delaney für 20 Millionen Euro nach Dortmund, diesmal keine großen Summen zu erwarten sind. Werder möchte alle Stammspieler nach Möglichkeit behalten und sucht derzeit nur Abnehmer für jüngere Spieler wie Ole Käuper oder Luca Plogmann, die idealerweise auf Leihbasis zu einem anderen Verein wechseln sollen.