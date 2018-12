„Friedl und Langkamp haben gut harmoniert“

Werder-Trainer Florian Kohfeldt muss sich etwas einfallen lassen. Mit dem gesperrten Niklas Moisander und dem verletzten Milos Veljkovic fehlen die zwei Stamm-Innenverteidiger beim Spiel gegen Düsseldorf. Im Training am Dienstag testete Kohfeldt die Lösung, die am naheliegendsten ist: Er setzte im Trainingsspiel Sebastian Langkamp und Marco Friedl in der Innenverteidigung ein. In der anderen Mannschaft bildeten derweil zwei Youngster die Abwehrzentrale: Julian Rieckmann und Fridolin Wagner aus der U23. Mein-Werder-Reporter Christoph Bähr schildert seine Eindrücke vom Training.

