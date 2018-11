Friedl, Freude, Eierkuchen

Drei Tage nach seinem rabenschwarzen Tag im Leverkusen-Spiel durfte Marco Friedl gegen Flensburg von Anfang an spielen. Der Verteidiger bot eine solide Leistung und bekam ein Lob von Trainer Florian Kohfeldt.

Normalerweise ist Marco Friedl ein Spieler, der im besten Fall unauffällig seine Arbeit verrichtet. Der Verteidiger ist niemand, der besonders im Mittelpunkt steht. Beim 5:1-Sieg im Pokal gegen Flensburg richteten sich am Mittwochabend jedoch plötzlich viele Blicke auf den 20-Jährigen. Friedl hatte am Sonntag beim 2:6 gegen Leverkusen einen rabenschwarzen Tag erwischt. Er war zur Halbzeit ausgewechselt worden, nachdem drei Gegentore über seine Seite gefallen waren und er sich diverse Fehlpässe sowie Stellungsfehler erlaubt hatte. Die spannende Frage lautete nun also: Wie reagiert der Youngster darauf?

Trainer Florian Kohfeldt hatte bereits nach dem Leverkusen-Spiel angekündigt, dass er Friedl weiterhin voll vertraue und ihn womöglich schon bald wieder in der Startelf aufbieten werde. Es dauerte nun also nur drei Tage, bis der österreichische U21-Nationalspieler die Chance bekam, seine schwache Leistung gegen Leverkusen vergessen zu lassen. Ein wenig verunsichert wirkte Friedl beim Duell gegen den Viertligisten anfangs schon. Beim Flensburger 1:1 in der 27. Minute zögerte er und ging nicht zum Ball. Danach stabilisierte sich Friedl dann aber und leistete sich keine Fehler.

„Das Wort, was mir zu Marco einfällt, ist souverän. Und das ist ein großes Lob. Jetzt ist Leverkusen bei ihm endgültig aus dem Kopf, hoffe ich“, sagte Kohfeldt. Die Statistik untermauert diese Aussage: Friedl spielte gegen Flensburg 118 Pässe, so viele wie kein anderer Spieler. Die Bayern-Leihgabe erreichte dabei eine starke Passquote von 92,4 Prozent, allerdings waren auch viele Sicherheitspässe dabei. Friedls Zweikampfquote lag sogar bei 100 Prozent, wobei er jedoch nur drei direkte Duelle bestritt.

„Ich baue dich auf“

Der Coach betonte, dass er Friedl vor allem aus sportlichen Gründen aufgestellt habe. „Marco ist ein Linksfuß und kann gegen einen tiefstehenden Gegner auch mal Verlagerungen spielen“, erklärte Kohfeldt. Daher ließ er den erfahrenen Sebastian Langkamp auf der Bank, dessen stärkerer Fuß der rechte ist. Kohfeldt ist aber natürlich nicht so naiv, zu glauben, dass es bei Friedl ausschließlich um sportliche Aspekte ging. „Der Grund für die Entscheidung war sportlich, aber der Nebeneffekt war mir durchaus bewusst“, sagte er. „Ich wollte ihm zeigen: Du hast keinen Vertrauensverlust, und ich baue auf dich. Er ist ein Riesentalent und hat auch mal Leistungsschwankungen. Es gehört auch zu meiner Aufgabe, ihm zu zeigen, dass es weitergeht.“

Sportchef Frank Baumann war unterdessen wichtig, Friedls Leistungen gegen Leverkusen und Flensburg jeweils richtig einzuordnen. „Am Sonntag wurde er häufig alleine gelassen“, betonte er. Die Leistung am Mittwoch sei „insgesamt okay“ gewesen, fand Baumann. „Da muss man aber auch den Gegner berücksichtigen. Es war ein Regionalligist, und da erwarten wir solch eine Leistung auch.“ Unabhängig davon dürfte das Spiel gegen Flensburg Friedl sicherlich dabei geholfen haben, den Kopf freizubekommen. Am Sonntag, wenn es in der Bundesliga gegen Mainz geht, muss er aller Voraussicht nach trotzdem wieder auf der Bank Platz nehmen. Kohfeldt hat für die Partie bereits die Rückkehr des Abwehrchefs Niklas Moisander angekündigt.

