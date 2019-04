„Freue mich, dass Werder so gut dasteht“

Eine Saison lang spielte Bayerns Angreifer Serge Gnabry in Bremen. In dieser Zeit habe er Werder sehr lieb gewonnen, verriet er auf „Dfb.de“. Nun will er seinen Ex-Klub aber zweimal ärgern.

Als ein „ganz besonderes Highlight“ bezeichnet Serge Gnabry das anstehende Pokalhalbfinale zwischen Werder und Bayern am 24. April. Denn: Von 2016 bis 2017 spielte der Nationalspieler an der Weser – und hat Werder in dieser Zeit „sehr lieb gewonnen“, wie er in einem Interview auf „Dfb.de“ verriet.

„Bremen war meine erste Station in Deutschland nach meiner Zeit im Ausland. Ich hatte ein super Jahr und habe noch viele Freunde dort“, fügte er an. Deshalb freue er sich auf das Wiedersehen und darauf, die Atmosphäre „in diesem tollen Stadion“ aufzusaugen.

Gleichwohl betonte er, dass die Bayern derzeit „stark genug“ seien, um die ebenfalls gut aufgelegten Bremer zu besiegen – am liebsten natürlich zweimal, denn wenige Tage zuvor stehen sich die Klubs schon in der Liga gegenüber. Mit Blick auf die Tabelle ist der Rekordmeister natürlich Favorit, ganz so klar wie in den Jahren zuvor scheint die Lage aber nicht mehr zu sein. Das freut Gnabry: „Ich freue mich für den Verein, dass er aktuell so gut dasteht.“

Das Interview auf „Dfb.de“ gibt es hier.