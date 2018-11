Fragen über Fragen

Florian Kohfeldt und sein Trainerteam müssen vor dem Frankfurt-Spiel reichlich Denksport betreiben. In Bezug auf den Gegner und die eigene Aufstellung sind mehrere knifflige Fragen zu beantworten.

Normalerweise reicht ein kurzes Stichwort, und Florian Kohfeldt legt los. Der Werder-Trainer spricht gerne und fundiert über den kommenden Gegner, seziert Stärken oder Besonderheiten, nennt Spielernamen. Am Donnerstag jedoch tat Kohfeldt während der Pressekonferenz zum Frankfurt-Spiel etwas, das er vorher noch nie getan hatte. Er bat um Verständnis dafür, dass er nicht viel zum Gegner sagen werde. "Nächste Woche werde ich das dann wieder wie gewohnt tun."

Er habe zwar eine Idee, was Werder am Sonnabend (15.30 Uhr) bei der Eintracht erwarten könnte, die Gefahr eines Irrtums sei dennoch groß. Tatsächlich sind die Frankfurter kaum einzuschätzen. Leistungsträger wie Kevin-Prince Boateng, Marius Wolf oder Lukas Hradecky sind gegangen. Im Gegenzug kamen zahlreiche Zugänge wie Nicolai Müller, Evan N'Dicka oder Frederik Rönnow. Auch der Trainer Adi Hütter ist neu. "Und sie haben drei ganz verschiedene Spiele gezeigt", sagte Kohfeldt mit Blick auf die Frankfurter Supercup-Pleite gegen Bayern, das Pokalaus gegen Ulm und den Sieg in Freiburg. "Das Personal, die Grundordnung, die Herangehensweise – das alles war jedes Mal komplett anders."

Qual der Wahl

Kohfeldt und sein Trainerteam müssen also einige knifflige Fragen beantworten, nicht nur in Bezug auf den Gegner, sondern auch was die eigene Mannschaft betrifft. Während es im Tor, in der Abwehr und im Mittelfeld keine Änderungen geben dürfte, hat Kohfeldt in der Offensive die große Auswahl. Abgesehen von den längerfristig verletzten Spielern seien keine Ausfälle zu erwarten, sagte der Coach. Max Kruse konnte nach seiner Oberschenkelblessur am Donnerstag wieder trainieren. Martin Harnik ist wieder fit und brennt auf seinen ersten Einsatz nach der Werder-Rückkehr. Da Milot Rashica, genau wie Ludwig Augustinsson, seine leichte Verletzung ebenfalls auskuriert hat, wird es eng im Spieltagskader. Routinier Claudio Pizarro und Talent Johannes Eggestein plant Kohfeldt für die Frankfurt-Reise ein. Gut möglich, dass Mittelfeldspieler Kevin Möhwald zu Hause bleibt.

"Natürlich muss ich harte Entscheidungen treffen. Aber das ist ein Luxusproblem", sagte Kohfeldt. Er habe schließlich viele Alternativen in der Offensive haben wollen. "Und jetzt freue ich mich darüber." Bei Kruse will der Trainer zwar noch die Trainingseindrücke abwarten, er geht aber davon aus, dass der Kapitän fit für die Startelf ist. Somit bleiben zwei Plätze auf den offensiven Außenbahnen frei, um die Harnik, Rashica, Florian Kainz, Yuya Osako und Johannes Eggestein konkurrieren. Pizarro dürfte wieder die Jokerrolle einnehmen, auch wenn Kohfeldt sich geheimnisvoll gab: "Wie alle 18 Spieler des Kaders kann er theoretisch in der Startelf stehen."

Harniks Nachholbedarf

Für Harnik ist der 39-Jährige ein ernst zu nehmender Konkurrent im Buhlen um die Stammplätze. "Gegen Hannover hat er nach seiner Einwechslung für Belebung gesorgt", lobte er Pizarro und fügte lächelnd hinzu: "Seit Claudio da ist, zähle ich mich wieder zu den jungen Spielern." In Wirklichkeit gehört Harnik mit 31 Jahren natürlich zu den Routiniers bei Werder. Und mit all seiner Erfahrung gab er sich betont gelassen, was den Konkurrenzkampf in der Offensive angeht. Nach der Verletzungspause müsse der Trainer entscheiden, ob es schon für die Startelf reiche, sagte Harnik. "Mein Anspruch ist es natürlich, mir einen Stammplatz zu erkämpfen."

Die Zuschauerrolle beim Bundesliga-Auftakt gegen Hannover (1:1) habe ihm gar nicht gefallen, erzählte Harnik. Was er sah, war eine durchwachsene Leistung der Bremer. "Wir sind gut ins letzte Drittel gekommen, aber waren dort nicht konsequent genug. Den Auslöser für das Pressing haben wir zudem nicht immer gefunden", analysierte Kohfeldt. Als Rückschlag im Kampf um die Europa League wollte er das Remis allerdings nicht sehen. "Dafür ist es zu früh. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen", hielt er fest. "Aber wir sind davon auch nicht meilenweit entfernt." Das Frankfurt-Spiel wird nun zeigen, ob sich die Bremer in die richtige Richtung bewegen.