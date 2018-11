Flexibel, mutig, gefestigt

Gegen jeden Gegner in der Bundesliga hat Werder seit der Amtsübernahme von Florian Kohfeldt einmal gespielt. Die Bilanz in dieser ersten Halbserie spricht für eine hervorragende Arbeit des Trainers.

17 Spiele, eine komplette Halbserie lang, hat Florian Kohfeldt nun die Profis von Werder Bremen als Cheftrainer angeleitet. Am Sonnabend in Augsburg schloss sich der Kreis – in doppelter Hinsicht. Mit der Partie in Augsburg hat Kohfeldt nun gegen jeden Bundesligisten eine Partie absolviert, also gewissermaßen seine ganz persönliche Hinrunde gespielt.

Eine Niederlage gegen Augsburg im Oktober 2017 führte zur Demission Alexander Nouris. Der Sieg in Augsburg war ein vorerst letztes Manifest für den Offensivfußball, den sich Werder unter Kohfeldt verordnet hat. Es gibt einige Spiele, die exemplarisch für diesen neuen Weg stehen. MEIN WERDER zeigt eine Chronologie der steten Entwicklung, die im fast schon sicheren Klassenerhalt mündet.

11. Spieltag, 1:2-Niederlage bei Eintracht Frankfurt:

Kohfeldt hat nur vier Tage Zeit bis zu seiner Premiere als Cheftrainer der Profis. Er verspricht „ein, zwei Dinge“, die sich in puncto Taktik ändern könnten. Kohfeldt ist die Interimslösung, ein paar unglücklich formulierte Sätze von Frank Baumann befeuern das Bild vom Lückenfüller. Nach dem sehr reaktiven, abwartenden Spielstil unter Vorgänger Nouri verordnet Kohfeldt der Mannschaft die Rückkehr zur Viererkette und einen aktiven, mutigen Plan gegen die Eintracht. Vom überstrapazierten Sicherheitsgedanken ist nicht mehr viel geblieben, die Mannschaft verteidigt hoch und aggressiv nach vorne und hat mit Max Kruse einen Spieler, der sich fast überall im Offensivbereich bewegen darf. Trotzdem geht Kohfeldt enttäuscht aus seinem ersten Spiel: Das Team schafft es nicht, zwei gleich starke Halbzeiten hinzulegen, und wird in den Schlussminuten bitter bestraft.

15. Spieltag, 2:1-Sieg bei Borussia Dortmund:

Werder verliert, gewinnt, verliert und gewinnt in den ersten vier Spielen unter Kohfeldt, bevor mit dem BVB der vermeintlich dickste Brocken wartet. In Dortmund wackelt Trainer Peter Bosz, die Mannschaft ist verunsichert und tritt gegen Werder entsprechend fahrig auf. Kohfeldt bereitet seine Mannschaft hervorragend und sauber ausbalanciert auf den Gegner vor, Werder gewinnt am Ende verdient. Der Achillessehnenriss von Fin Bartels trübt die Freude und zwingt Kohfeldt, sich neue Lösungen im Offensivspiel zu überlegen. Der Sieg in Dortmund, der erste Auswärtssieg der Saison, legt die Vermutung nahe, dass Werder die Bewährungsfrist bald aufheben wird. Zehn Tage später teilt der Klub mit, Kohfeldt werde auch nach der Winterpause Trainer der Profis bleiben. „Wir sehen die gewünschte Weiterentwicklung der Mannschaft und möchten Florian Kohfeldt die Möglichkeit geben, seine Arbeit dauerhaft fortzusetzen“, begründet Baumann seine Entscheidung.

19. Spieltag, 2:4-Niederlage beim FC Bayern:

Kohfeldt betont vor der Partie immer und immer wieder, dass das Spiel in der Allianz-Arena kein „Bonusspiel“ wird, wie es in den Jahren zuvor schon mal betitelt wurde. Sondern, dass seine Mannschaft auch gegen die übermächtig scheinenden Bayern auf Sieg spielen wird. Werder überrascht die Bayern mit einer besonders mutigen Ausrichtung und hat inhaltlich mehr zu bieten als der Rekordmeister im eigenen Stadion. Krasse individualtaktische Fehler und die besseren Einzelspieler der Bayern lassen die Partie doch zugunsten der Münchner kippen. Die Begegnung endet für die Statistik zwar in einer Niederlage, ist aber gleichzeitig ein Sieg für den Kopf: Die Mannschaft erkennt spätestens jetzt, dass es der Trainer ernst meint mit seiner Angriffslust und seinem Dogma, jeden Gegner schlagen zu wollen. „Werder hat nicht wie eine Mannschaft gespielt, die im Tabellenkeller steckt“, sagt danach nicht etwa Kohfeldt, sondern Bayern-Trainer Jupp Heynckes.

25. Spieltag, 2:2 bei Borussia Mönchengladbach:

Kohfeldts Idee, sich eng am jeweiligen Gegner zu orientieren und sich auf dessen Stärken und Schwächen einzulassen, findet im Spiel gegen die Borussia ihren vorläufigen Höhepunkt. Werder reaktiviert die Raute im Mittelfeld, allerdings abgesichert durch eine Fünferkette dahinter. Diese sehr seltene Grundformation soll Gladbachs Offensivspiel ausbremsen und für eigene Konter sorgen. Zur Pause steht es dann 2:0 für Gladbach. Der schöne Plan wird schlecht umgesetzt, also reagiert Kohfeldt und ist sich nicht zu schade, seine eigenen Überlegungen über Bord zu werfen. Mit der Rückkehr zur Viererkette und einmal mehr sehr gelungenen Wechseln kommen die Bremer zurück und gewinnen am Ende sogar beinahe. Werder präsentiert sich als gefestigte Mannschaft mit einer starken Bank. So stark, dass Kapitän Zlatko Junuzovic 90 Minuten zuschauen muss.

27. Spieltag, 3:1-Sieg beim FC Augsburg:

Augsburg ist nicht nur die letzte Mannschaft, die Kohfeldt in seiner persönlichen Halbserie als Gegner noch fehlt, sondern auch so etwas wie Werders Angstgegner. Das Trainerteam liefert ein Paradebeispiel moderner Spiel- und Gegneranalyse: Kohfeldt stellt seine Mannschaft auf Augsburgs Stärken und Schwächen perfekt ein – und die setzt den Plan überragend um. Die erste Halbzeit ist die beste einer Bremer Mannschaft seit langer Zeit. Das 3-4-3 mit dem Ball ist die fünfte verschiedene Grundformation unter Kohfeldt. Auch das illustriert die Variabilität, die sich das Team erarbeitet hat. „Am Ende der Saison wird der Nicht-Abstieg stehen. Ich habe keine hellseherischen Fähigkeiten, sondern eine Überzeugung in den Kader. Zudem hat mir der Charakter der Mannschaft die Sicherheit gegeben, dass wir es schaffen.“ Das hat Kohfeldt nach dem ersten Saisonsieg im November gegen Hannover prophezeit. Werder hat aus drei Punkten Rückstand auf Rang 15 in den 17 Spielen unter Kohfeldt acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz gemacht. Das Primärziel ist sieben Spieltage vor Schluss damit fast erreicht.