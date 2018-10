Flensburg setzt auf weite Einwürfe

Werders Gegner Weiche Flensburg will mit einem besonderen Mittel die Pokalüberraschung schaffen: Der Viertligist setzt auf weite Einwürfe. Spezialist dafür ist Torge Paetow, mit dem die „Bild“ gesprochen hat.

36,73 Meter - so weit kommt Torge Paetow, wenn ihm ein Einwurf besonders gut gelingt. Nachgemessen hat das ein Reporter der „Bild“, der den Verteidiger des SC Weiche Flensburg besuchte. In der Regionalliga Nord sind Paetows weite Einwürfe bereits gefürchtet, nun sollen sie auch beim Pokalspiel gegen Werder am Mittwoch (18.30 Uhr) zur Waffe werden. „Wenn der Einwurf ein bisschen weiter vorne ist, versuchen wir, dass es wie eine Ecke für uns ist“, sagte Paetow der „Bild“.

Der 23-Jährige spielte früher Handball und trainiert seine Einwürfe regelmäßig: Er übe mit einem Medizinball, danach komme ihm der Fußball total leicht vor, erzählte Paetow.

