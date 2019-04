Fix! Füllkrug wechselt zu Werder

Der Wechsel hatte sich abgezeichnet, am Donnerstag hat Werder den Transfer von Niclas Füllkrug offiziell bestätigt. Ab Sommer wird der 26-Jährige wieder für die Bremer stürmen - sofern die Gesundheit mitspielt.

Das Gerücht gab es schon seit einiger Zeit, jetzt ist der Wechsel von Niclas Füllkrug von Hannover 96 zu perfekt. Werder bestätigte den Transfer zunächst kurz und knapp mit einer Meldung via Twitter.

Wenig später gab es dann auch eine offizielle Mitteilung des Vereins: „Niclas ist in den vergangenen Jahren zu einem etablierten Bundesligaspieler herangereift. Wir sind davon überzeugt, dass er eine wichtige Rolle in unserem Angriffsspiel einnehmen kann„, sagte Sportchef Frank Baumann. “ Daher freuen wir uns, dass sich nun die Gelegenheit ergeben hat, ihn zu Werder zurückzuholen.“

Ähnlich zufrieden zeigte sich Cheftrainer Florian Kohfeldt: "Ich kenne Niclas bereits seit der Jugend und weiß um seine Qualitäten vor dem Tor. Er ist ein sehr kopfballstarker Angreifer, der vor allem im Strafraum seine Stärken ausspielen kann", sagte er. "Ich habe seinen Weg und seine Entwicklung über die Jahre verfolgt und bin froh, dass er zur neuen Saison ein Teil unseres Kaders sein wird.“

Vorfreude auf die Fans

Füllkrug selbst sagte zu seinem Wechsel: „Ich habe den Großteil meiner Jugend bei Werder und in Bremen verbracht und verspüre daher immer noch eine große Verbundenheit zum Verein. Ich freue mich über meine Rückkehr und vor allem auf die Fans. Im Weserstadion zu spielen – egal für Werder oder auch als Gegner – war und ist für mich etwas Besonderes.“

Auf der Internetseite seines baldigen Ex-Klubs verabschiedete sich der Angreifer bereits von den Fans. „Ich verlasse Hannover 96 mit unglaublichen Erinnerungen, die ich in meinem Leben niemals vergessen werde“, wird Füllkrug zitiert. „Hannover wird für meine Frau und mich immer die Heimat bleiben. Bei 96 werden sich, denke ich, viele Dinge verändern – ich hoffe sehr zum Positiven. Die Tür nach Hannover wird sich aus meiner Sicht nie schließen. Natürlich werde ich 96 weiterhin in meinem Herzen tragen und genau verfolgen, was hier passiert.“

Knackpunkt: die Ablösesumme

Hannovers Boss Martin Kind hatte bereits am Donnerstagnachmittag gegenüber Mein Werder einen baldigen Abschluss des Transfers angedeutet: „Die Gespräche mit Werder sind in der Endphase“, hatte er gesagt. Nun wurden auch die allerletzten Formalien geklärt, in allen anderen wesentlichen Punkten waren sich die beiden Vereine ohnehin bereits einig.

Der springende Punkt beim Füllkrug-Transfer war die Ablösesumme. Im Vertrag des Stürmers ist eine Summe von zwölf Millionen Euro festgeschrieben, die Werder aufgrund der besonderen Umstände aber nicht bezahlen muss. Hannover 96 ist auf Einnahmen angewiesen, um die Lizenz für die kommende Saison zu erhalten, wie kürzlich bekannt wurde. Füllkrug, für den Mönchengladbach im vergangenen Jahr noch 18 Millionen Euro geboten haben soll, ist einer der wenigen Spieler im Kader des fast sicheren Absteigers, die gutes Geld einbringen können. Acht Millionen Euro wollte Hannover für den 26-Jährigen haben. Werder drückte den Preis nun wohl auf sieben Millionen Euro.

Schon drei Knorpelschäden

Dass Füllkrug weniger kostet, liegt auch an seiner Verletzungshistorie. Er laboriert derzeit an seinem dritten Knorpelschaden im Knie. Werder ließ daher schon im Vorfeld einen Medizincheck machen, den Füllkrug bestand. Ein Risiko bleibt der Transfer trotzdem. Füllkrug ist zwar zweifellos ein Stürmer mit Qualität, aber eben auch verletzungsanfällig.

Von 2006 bis 2014 stand er schon einmal bei Werder unter Vertrag. In 23 Bundesliga-Spielen erzielte Füllkrug damals zwei Treffer für die Bremer, schaffte den Durchbruch aber nicht. Erst wurde er an Greuther Fürth verliehen, 2014 wechselte er fest nach Nürnberg. Im Sommer 2016 ließ Werder eine Rückkaufklausel verstreichen, und Füllkrug ging zu 96. Dort hat sich der Stürmer zu einem Topstürmer entwickelt, in der vergangenen Saison traf er 14-mal. Mönchengladbach bot daraufhin 18 Millionen Euro für den 26-Jährigen, der aber in Hannover verlängerte. In der laufenden Spielzeit kommt Füllkrug nur auf 13 Einsätze, weil ihn sein dritter Knorpelschaden im Knie schon seit Dezember 2018 außer Gefecht setzt.