Finnisches Duell

Niklas Moisander hat für Werder erst ein einziges Tor erzielt: im Hinspiel gegen Frankfurt. Im Rückspiel an Ostern würde er gegen seinen Landsmann Lukas Hradecky gerne nachlegen.

Eigentlich, sagt Niklas Moisander, gehöre es ja nicht zu seinen Hauptaufgaben, Tore zu schießen. Der Abwehrspieler des SV Werder ist eher dafür zuständig, welche zu verhindern. „Aber zwei, drei Tore mehr hätte ich in dieser Saison schon schießen können“, sagt er. Zwei, drei mehr als das eine, das aktuell auf seinem Konto steht. Beim Hinspiel in Frankfurt, das Werder mit 1:2 verlor, hatte Moisander zwischenzeitlich zum Ausgleich getroffen – und das ausgerechnet gegen Lukas Hradecky, einen Landsmann im Tor der Eintracht. „Das verbindet Lukas und mich“, sagt Moisander und lacht. „Er war nicht glücklich darüber, dass ich mein einziges Bundesligator gegen ihn erzielt habe.“

Am kommenden Wochenende werden sich die beiden nun wieder in der Bundesliga begegnen, wenn Werder die Eintracht im Weserstadion empfängt (Sonntag, 15.30 Uhr). Und sie werden sich nach dem Spiel bestimmt eine Menge zu erzählen haben, denn Moisanders Treffer aus dem Hinspiel ist ja nicht das Einzige, das die beiden finnischen Fußballprofis verbindet. Moisander und Hradecky sind auch beide in Turku aufgewachsen, einer Großstadt im Südwesten Finnlands. „Ich kannte seine Namen daher schon, bevor wir uns in der Nationalmannschaft kennengelernt haben“, sagt Moisander. „Wir sind früher aber keine Freunde gewesen.“ Dafür lagen Moisander, 32, und Hradecky, 28, ein paar Jahre zu weit auseinander. „Aber wir haben oft in der Nationalmannschaft zusammengespielt“, sagt Moisander, der seine Länderspielkarriere inzwischen beendet hat.

Deshalb treffen sich die beiden nun nicht mehr in der Kabine, sondern hin und wieder in Turku. „Auf einen Kaffee oder auf ein Bier“, sagt Moisander, „er ist ein sehr netter Kerl, und ich verfolge mit Interesse, wie es bei ihm weitergeht.“ Schließlich kommt es nicht oft vor, dass ein Fußballtorwart aus Finnland derart für Furore im Ausland sorgt wie zuletzt Lukas Hradecky. Der Schlussmann von Eintracht Frankfurt wird seit geraumer Zeit mit europäischen Topklubs in Verbindung gebracht, und Moisander traut ihm durchaus eine Menge zu. „Er ist ein großartiger Torwart, und er bringt alles mit, was es braucht, um einer der besten Torhüter in Europa zu werden.“

Bis Saisonende steht Hradecky aber noch in Frankfurt unter Vertrag, und deshalb bekommt Niklas Moisander am kommenden Wochenende die Möglichkeit, gegen seinen Landsmann nachzulegen. Er würde liebend gerne wieder gegen Lukas Hradecky treffen, sagt Moisander. „Denn dann kann er nie wieder etwas gegen mich sagen.“