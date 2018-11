Finger weg vom Namen

Bis zu drei Millionen Euro könnte der Verkauf des Stadionnamens einbringen. Gutes Geld, aber für Chefreporter Marc Hagedorn kein Grund, den Stadionnamen auch tatsächlich zu verkaufen.

Was gibt es nicht inzwischen alles: bis zu sechs verschiedene Anstoßzeiten an einem Bundesliga-Spieltag; Werbung im Stadion auf der Anzeigetafel vor jedem Eckball; die sogenannte Kiss-Cam, die Fans auf der Tribüne dazu animiert, sich vor der Kamera zu küssen. Da hat man sich fast schon daran gewöhnt, dass Bundesliga-Stadien heute längst Allianz-Arena, Signal-Iduna-Park oder Mercedes-Benz-Arena heißen.

Kiss-Cam und Eckball-Werbung gibt es auch in Bremen – aber das Weserstadion heißt noch Weserstadion. Und dabei muss es bleiben.

Natürlich verzichten Werder und die BWS, also die Stadiongesellschaft, der das Stadion gehört, damit auf Geld. Bis zu drei Millionen Euro könnte der Verkauf des Stadionnamens pro Saison bringen. Gutes Geld, keine Frage, gerade für einen Klub wie Werder, der seit Jahren kein Geld mehr aus Champions-League- oder Europa-League-Teilnahmen erlöst und noch ein paar Jahre lang Stadionkredite abbezahlen muss.

Trotzdem sollte Werder den Stadionnamen nicht verkaufen, sondern andere Wege finden, diese Lücke im Etat der BWS zu schließen. Zur Not über eine Querfinanzierung. Das würde bedeuten, dass etwas weniger Geld in neue Spieler investiert werden könnte, zur Not müsste Werder einen Kaderplatz mehr an einen selbstausgebildeten Nachwuchsspieler vergeben. Es gibt Schlimmeres.

Jeder Euro, den Werder nicht in die Qualität der Mannschaft investieren kann, ist ein Wettbewerbsnachteil, ganz klar, aber nur ein vergleichsweise kleiner. Dass das Weserstadion Weserstadion heißt, ist nämlich viel mehr wert. Es ist unbezahlbar. Das Weserstadion ist Teil der Werder-DNA. Das Weserstadion macht Werder besonders. Man sollte es bei Kiss-Cam und Eckball-Werbung belassen.