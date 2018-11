Wann Fin Bartels wieder eine vollwertige Option für die Bremer Startelf sein wird, ist noch offen. Zumindest die Rückkehr ins Mannschaftstraining aber rückt näher und näher.

Mehrere Werder-Fans im Zillertal-Trainingslager tragen Trikots mit der Nummer 22 von Fin Bartels. Der Offensivspieler allerdings schuftet nach seinem Achillessehnenriss in Bremen für sein Comeback. "Fin wird zurückkommen", betonte Trainer Florian Kohfeldt am Freitag. "Dabei ist nicht entscheidend, ob das in zwei, drei oder vier Wochen passiert." Immerhin: Bei Bartels wird nicht mehr in Monaten, sondern in Wochen gedacht.