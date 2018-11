Filbry lobt DFL-Entscheidung

Bei den Fans ist der Videobeweis umstritten, die Vereine der Bundesliga stimmten nahezu einstimmig für die Beibehaltung des "Video Assistant Referee". Auch Klaus Filbry freut diese Entscheidung.

Die 18 Bundesligavereine setzen dauerhaft auf den Videobeweis – und das freut Werders Klubchef Klaus Filbry. "Ich halte das für eine gute Entscheidung, weil der Fußball durch den Videobeweis gerechter geworden ist", sagte Filbry im Gespräch mit MEIN WERDER. "Natürlich ist der Videobeweis noch nicht perfekt, aber wir sind da auf einem guten Weg." Bei der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) am Donnerstag hatten 17 Klubs für die Beibehaltung des Videobeweises gestimmt, darunter auch Werder. Ein Klub enthielt sich. Bislang wurde der Video Assistant Referee (kurz: VAR), wie es offiziell heißt, in der höchsten deutschen Spielklasse lediglich getestet. Trotz aller Kritik hat der Videobeweis in der laufenden Saison bereits 49 klare Fehlentscheidungen korrigiert, teilte die DFL mit.