Fifa-Schiedsrichter pfeift Werder

Christian Dingert leitet am Sonnabend Werders Auswärtsspiel beim FC Schalke 04. Der Schiedsrichter verfügt über internationale Erfahrung.

Der international erfahrene Christian Dingert pfeift Werders Bundesligaspiel am Sonnabend (18.30 Uhr) gegen Schalke 04. Der 38-jährige Diplom-Verwaltungswirt gehört seit 2013 zu den Fifa-Schiedsrichtern. Zuletzt hatte Dingert in der vergangenen Saison eine Partie von Werder geleitet: Im April gab es im Weserstadion ein 1:1 gegen RB Leipzig. Keine guten Erinnerungen haben die Werder-Fans an das Gastspiel bei Bayern München im August 2016. Die Bremer gingen mit 0:6 unter – Schiedsrichter damals: Dingert.

Unterstützt wird Dingert am Sonnabend von den Linienrichtern Tobias Christ und Timo Gerach. Mike Pickel sorgt als vierter Offizieller am Seitenrand für Ordnung. Als Videoschiedsrichter sind Tobias Stieler und Michael Bacher im Einsatz.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: