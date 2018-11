Wenn in jüngster Zeit der Name Max Kruse fiel, dauerte es nicht lange, bis auch über dessen Gewicht gesprochen wurde. Wie die „Bild“ berichtet, soll der Bremer Kapitän sich sogar Fett absaugen lassen haben.

Nein, Beweise liefert die „Bild“ nicht - dennoch soll es nach Informationen der Zeitung eine Fettabsaugung bei Max Kruse im vergangenen Sommer gegeben haben. „Den Verein und den Trainer soll der Ex-Nationalspieler erst im Nachgang in Kenntnis gesetzt haben“, heißt es weiter in dem Artikel. Ob dem wirklich so ist, bleibt offen. So habe sich Werder nicht zu dem Thema äußern wollen, Kruses Management dementierte eine entsprechende Operation.

Dass aktuell über den Körper von Max Kruse diskutiert wird, hat gleich mehrere Gründe. An erster Stelle stehen die Leistungen des 30-Jährigen. In der laufenden Saison agiert Werders Schlüsselspieler noch nicht so stark wie gewohnt, was einige Kritiker auf den Plan ruft. Besonders die Laufleistung wird immer wieder als Argument geliefert. Die „Bild“ beruft sich auf den Datendienst „Deltatre“ und fügt Kruses Werte in Sachen Höchstgeschwindigkeit (31,2 km/h, Vorsaison: 33,6) an, auch die Zahl der Sprints sei zurückgegangen (21,5 statt 24,1).

Kohfeldt befeuert Debatte

Gänzlich unschuldig an der Debatte über Kruses Gewicht ist allerdings auch Florian Kohfeldt nicht. Nachdem Werders Coach zumeist geschwiegen hatte, wenn es um ein angebliches Bäuchlein seines Kapitäns ging, äußerte er sich erstmals nach der Niederlage gegen Mönchengladbach zu dieser Causa - wenn auch im Scherz und mit einem Lächeln auf den Lippen. „Wie Max unter der Dusche aussieht, weiß ich nicht, weil ich nicht mit den Jungs dusche“, sagte Kohfeldt seinerzeit. Angesprochen auf die Laufwerte und einen unzureichenden Fitnesszustand meinte er: „Die sprechen nicht dafür. Sie sind nicht gravierend schlechter als im letzten Jahr.“ Stattdessen verwies Kohfeldt darauf, dass er wieder das „Freche und Unbekümmerte“ häufiger sehen wolle. Dies zeichne Kruses Spiel schließlich aus.

Dabei hätte es der Trainer belassen können. Tat er aber nicht. Am vergangenen Montag besuchte Kohfeldt eine Podiumsdiskussion der Universität Bremen, bei der es um das Thema Stress ging. Der 36-Jährige geriet ins Plaudern und sprach auch freimütig darüber, wer und was ihn am meisten beschäftige - und wieder fiel der Name Max Kruse. "Er stresst mich definitiv am meisten, aber auch sehr positiv, denn ich wachse an Max und ich hoffe, dass er auch ein Stück an mir wächst." Auch diese Aussage hätte im Grunde gereicht, doch Kohfeldt berichtete kurz darauf über die Ernährung des Führungsspielers. "Am Sonntagmorgen nach dem Spiel essen 20 Mann die gesunden Sachen, und einer sitzt da und isst etwas, für das die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mal geworben hat.“

Kruses Vorliebe für die Nuss-Nougat-Creme ist bekannt, nun ist sie mal wieder noch ein wenig präsenter als zuvor. Noch im vergangenen Sommer hatte Werders Offensivmann relativ gelassen und mit einer gehörigen Portion Humor auf das Gewichtsthema reagiert. Als er Ende Juli via Facebook seinen Verbleib in Bremen verkündete, stellte er sich demonstrativ auf eine Waage und sagte: „Meiner Meinung nach braucht Werder definitiv mehr Gewicht, von daher habe ich mich entschieden, dieses Jahr definitiv bei Werder zu bleiben.“

