Fast wie eine Niederlage

Wieder ist es nichts mit einem Auftaktsieg geworden, Werder musste sich zum Bundesligastart mit einem 1:1 (0:0) gegen Hannover begnügen. Wirklichen Gefallen fand daran aber niemand.

Da stand er nun und hätte eigentlich allen Grund zur Freude gehabt. Doch Theodor Gebre Selassie schaute enttäuscht auf den Boden, während er zu den Journalisten sprach. Es dauerte eine ganze Weile, bis er erstmals lächelte. Dabei hatte er wenige Minuten zuvor noch zum 1:1 (0:0) gegen Hannover 96 getroffen. Aber eben nur zum 1:1. „Wir haben heute zwei Punkte verloren“, sagte der Tscheche deshalb nach Werders Bundesliga-Auftakt.

Mit dieser Aussage beschrieb er ganz gut die Bremer Gefühlslage. Wirklich glücklich war nach diesem Remis niemand. „Durch unsere Chancen hätten wir es verdient gehabt, aber wir haben es in der 1. Halbzeit verpasst zu erzwingen“, sagte denn auch Maximilian Eggestein. Werder hatte in der Tat eine richtig gute erste halbe Stunde hingelegt. Das Problem: Wirklich zwingend war die Heimmannschaft dabei nicht geworden.

Cheftrainer Florian Kohfeldt hatte der Elf vom Sieg in Worms vertraut und die zeigte auf Anhieb, dass sie den hochgesteckten Zielen in dieser Saison auch Taten lassen folgen wollte. Zumindest gedanklich. Denn auf dem Feld fehlte die Genauigkeit – trotz jeder Menge Ballbesitz. Mal geriet eine Flanke zu scharf, dann ein Abschluss viel zu harmlos. Die beste Möglichkeit hatte noch Milos Veljkovic, der nach einer Ecke per Kopf knapp neben das Tor zielte (24.). „Uns hat der letzte Zug gefehlt“, kritisierte Kohfeldt. „Wir haben trotz weitgehender Spielkontrolle einfach nicht so viele Tempoaktionen gehabt.“

Pizarro sorgt für Gefahr, Weydandt trifft

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel ein wenig. Nun spielten die Bremer so, wie sie es am liebsten in den kommenden Monaten machen möchten. Schnell, zielstrebig, direkt und im Idealfall mit einem blinden Verständnis. Davy Klaassen hatte den Ball exemplarisch aus der Luft gefischt, ihn sofort weitergeleitet, woraufhin Ludwig Augustinsson die Kugel mit der Brust weiterverarbeitete und abschloss – jedoch knapp am Tor vorbei (48.). Wenig später verzog Yuya Osako haarscharf (56.). Die Hoffnung auf einen erfolgreichen Saisonstart, sie lebte. Auf dem Platz und auf der Tribüne.

Und sie bekam einen zusätzlichen Schub. Als Claudio Pizarro zur Seitenlinie spurtete, sich umzog und schließlich eingewechselt wurde, bebte das Stadion. „Und am lautesten war es, als er gegrätscht hat“, sagte Florian Kohfeldt lachend. „Er ist ein besonderer Spieler. Wir wissen, dass da beim Gegner etwas passiert.“ Und tatsächlich: Der Peruaner belebte das Bremer Spiel, hatte Chancen und sorgte für das Gefühl, dass es doch noch zu einem Sieg reichen könnte.

Das Gefühl trügte jedoch, stattdessen jubelte plötzlich Hannovers Hendrik Weydandt, der nur wenige Sekunden nach seiner Einwechselung nach einer missglückten Bremer Abseitsfalle traf (76.). „Ich finde, dass wir insgesamt sehr gut verteidigt haben“, sagte Kohfeldt, „aber das war natürlich ein Abstimmungsfehler der gesamten Kette. Es war aber auch die einzige Großchance, die wir zugelassen haben – leider war sie gleich drin.“ Anstelle eines möglichen Sieges lag nun eine Niederlage in der Luft. Sollte Werder tatsächlich wieder einmal den Auftakt verpatzen?

Europa bleibt das Ziel

Die Gastgeber suchten nach einer Antwort. Und sie fanden sie. Nachdem Pizarro noch zwei Mal aussichtsreich gescheitert war, gelang Gebre Selassie der Ausgleich (85.). In der Nachspielzeit hätte der eingewechselte Johannes Eggestein sogar fast noch per Kopf für den Sieg gesorgt, doch der Ball streifte am Tor vorbei. „Das wäre natürlich ein Riesending gewesen“, sagte Florian Kohfeldt. „Hätte er den gemacht, hätte ich gesagt: Alles top, wir wollten ein Ergebnis.“

Stattdessen blieb es beim 1:1 und die Enttäuschung machte sich in den Bremer Gesichtern breit. „Wenn du gegen ein Team wie Hannover spielst, bei allem Respekt, dann musst du zu Hause gewinnen“, sagte Davy Klaassen nach dem Schlusspfiff. Und natürlich kamen sie dann auch schnell, die ersten Fragen, ob die gesamte Europa-League-Thematik nicht vielleicht doch für eine zusätzliche Belastung gesorgt habe. Doch da wollte der Niederländer nicht mitspielen. „Natürlich sind wir traurig und enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben, aber wir laufen jetzt auch nicht alle dauerhaft mit hängenden Köpfen herum.“ Ähnlich argumentierte Florian Kohfeldt: „Das war jetzt kein Rückschlag im spielerischen Sinne.“

Zumal es da ja auch noch diese mentale Komponente gab. „Es war das erste Mal in vier Jahren, dass wir am ersten Spieltag überhaupt wieder ein Tor erzielt haben“, sagte er. „Das schüttelst du auch nicht komplett ab.“ Wille hin, Wille her, am Ende spiele eben die Psyche eine große Rolle. „Ich bin mit der Leistung deshalb auch zufrieden, weil die Mannschaft den Erwartungen eines ersten Spieltags standgehalten hat“, meinte der Werder-Coach. „Die mentale Aufgabe war heute, dass wir einen guten Mix aus Kontrolle, Geduld und Tempo finden. Kontrolle und Geduld haben gut geklappt, die Tempoaktionen nicht so. Nächste Woche gibt es dann eine neue mentale Aufgabe in Frankfurt. Wie genau die aber aussehen wird, das kann ich jetzt noch nicht sagen."