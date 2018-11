Fans, Charakter, Geld

Die Mission Klassenerhalt dürfte erfüllt sein, dennoch gibt es diverse Gründe, warum Werder nicht lockerlassen darf. MEIN WERDER hat die fünf wichtigsten zusammengestellt.

Das Gefühl kennt vermutlich jeder. Der große Druck, unter dem eine wichtige Aufgabe im Job erledigt werden musste, ist plötzlich weg. Mission erfüllt, die Konzentration lässt entsprechend nach, und Kapitän Routine übernimmt das Steuer. Auch so lässt sich ja auf Kurs bleiben, schließlich ist man Profi und weiß, was zu tun ist. Oder nicht?

Über acht Monate hat Werder im Abstiegskampf gesteckt, zum Teil bis zum Hals. Der Druck, dem die Spieler trotzen mussten, um weiter zu funktionieren, dürfte enorm groß gewesen sein. Völlig absurd wäre es wohl nicht, wenn es jetzt einen leichten Spannungsabfall geben sollte. Er wäre eine Erklärung für die erste Halbzeit beim 1:2 in Hannover, die nicht den Anschein erweckte, Werder sei noch in Sachen Mission Klassenerhalt unterwegs.

Nur ein paar Prozent weniger, das erklären Trainer, Experten und Ex-Profis tagein tagaus im Fernsehen, reichen aber aus, dem Gegner das Feld zu überlassen. Es braucht also weiterhin Hochspannung, um die verbleibenden fünf Meisterschaftsspiele erfolgreich zu gestalten, also nach Möglichkeit zu gewinnen.

Gründe, um jeden einzelnen Punkt zu kämpfen, gibt es reichlich. MEIN WERDER hat die fünf besten zusammengestellt.

Die Fans

Besucher des Weserstadions kennen die Prozedur, wenn nach Verlesen der Mannschaftsaufstellung die Stadionsprecher die Frage nach der Nummer 12 stellen. „Das sind wir“, antworten die Zuschauer, wir, die Fans. Für die lohnt es sich, bis zum Ende ans Limit zu gehen. In Heimspielen, aber auch auswärts. Es gab für Werder-Fans einige Gründe im Verlaufe der Saison, die Unterstützung zumindest zu überdenken. Von den ersten fünf Heimspielen gingen vier verloren, eins endete remis. Auswärts lief es kaum besser, es gelang kein Sieg in den ersten elf Spielen. Von der miesen Qualität des Fußballs gar nicht zu reden. In Hannover haben Teile der Fans in dieser Saison wahlweise Stadion, Stimmung oder beides boykottiert. In Hamburger gab es über Plakate Drohungen gegen die Spieler („Bevor die Uhr ausgeht, jagen wir euch durch die Stadt“).

Und in Bremen? Da wundern sich gegnerische Trainer schon mal, wie die Zuschauer Werder selbst bei Heimniederlagen unterstützen. Die Geschlossenheit, mit der die Fans zu allen Zeiten hinter der Mannschaft stehen, verdient im Gegenzug den Kampf mit allen Mitteln für den Erfolg. Und zwar bis zur letzten Minute.

Das Geld

Planspiele zur Platzierung gibt es natürlich auch im Klub, schließlich geht es um verdammt viel Geld. Wie viel Fernsehgeld Werder genau bekommt, hängt am Tabellenplatz. „Es sind sich alle im Verein der Wertigkeit der TV-Tabelle bewusst“, sagt Klaus Filbry. Aber es klingt eher nach einer Mahnung an die Spieler, sich dessen bewusst zu sein. Verständlich, bei den Beträgen gibt es erhebliche Unterschiede, je nachdem, auf welchem Rang Werder auf der Zielgeraden einläuft. Und damit einen erheblichen Anreiz, bis zum Ende der Saison auf Sieg zu spielen.

Die Rechnung ist komplex, viele Faktoren spielen eine Rolle, darunter auch welche, die Werder nicht beeinflussen kann. Grob gesagt könnte zwischen Platz 15 und acht ein Unterschied von 6,5 Millionen Euro liegen. Geld, dass die Geschäftsführung in einen Perspektivspieler stecken könnte. Oder zur Teilfinanzierung eines Leistungsträgers.

Nicht zuletzt geht es für die Profis auch um ihr eigenes Geld. Jeder Spieler hat in seinem Vertrag leistungsabhängige Klauseln. Das sind zum einen Punktprämien, mitunter mehrere zehntausend Euro pro Punkt. Es geht aber auch um Einsätze, die bei einer bestimmten Anzahl extra honoriert werden. Der eigene Kontostand ist bekanntlich immer eine gute Motivation.

Das Sportliche

Wie eingangs im Text erwähnt, sollte der Klassenerhalt bei neun Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz und noch fünf ausstehenden Spielen eigentlich geschafft sein. Aber fix, also rechnerisch geschafft, ist er nicht. Um auch die Mathematiker zufrieden zu stellen, sollten ein paar weitere Punkte her. Das ist ebenfalls eine Motivation, die Zügel nicht schleifen zu lassen. Dass die Saison am Ende um zwei Spiele verlängert wird, will kein Profi. Das würde zu Lasten des Urlaubs gehen!

Und, auch das ist ein sportlicher Grund, rein rechnerisch ist Platz sieben auch noch drin – und damit die Qualifikation für die Europa League. Ganz allein in Werders Fuß liegt das nicht, die Konkurrenz muss entsprechend Punkte lassen. Ohne weitere Siege geht es aber auf keinen Fall.

Also, auf geht‘s, es gibt genügend Gründe, bis zur letzten Minute alles zu geben!

Der Charakter

Auch da taugt der Nachbar aus Hamburg als abschreckendes Beispiel. Als Christian Titz seinen Trainer-Einstand gab, schickte er gleich mal einige prominente Spieler auf die Tribüne oder Bank. Die reagierten teils mit hämischen Kommentaren und zeigten so, dass es ihnen um ihr persönliches Schicksal geht, statt um das des Klubs. Was aber passiert, wenn nicht alle an einem Strang ziehen?

Bei der Zusammenstellung des Kaders hat Frank Baumann neben fußballerischen ­Fähigkeiten auch auf charakterliche Eigenschaften geschaut. Es gibt keine Stinkstiefel, die die Stimmung innerhalb der Gruppe belasten. Problemfälle wurden von Baumann frühzeitig aussortiert. Darunter waren auch zwei Spieler, die der Sportchef selbst ­verpflichtete: Lamine Sané und Fallou ­Diagne.

Baumann und auch Florian Kohfeldt haben in vielen Situationen den guten Charakter der Mannschaft betont. Die letzten fünf Spiele dienen jetzt als Lackmustest, wie es tatsächlich um den Charakter der Mannschaft bestellt ist: Ist der Druck des Abstiegskampfes nötig, um gute Leistungen zu zeigen? Oder motiviert sich die Truppe durch einen beständigen Siegeswillen zu jeder Zeit selbst? Spannende Fragen.

Die Perspektive

Es geht in den verbleibenden Partien natürlich um das Hier und Jetzt, es geht aber auch schon ein bisschen um das Danach. Im Zuge der Vertragsverlängerung hat Kohfeldt ein paar seiner und Baumanns Grundsätze erklärt. Dabei ging es unter anderen darum, dass alle Mitarbeiter stets nach dem maximal Möglichen streben sollen. Es ging um eine spezielle Mentalität, die die Sportliche Führung einfordert.

Es nur logisch, dass Kohfeldt und Baumann auch bei den Spielern auf eine derartige Mentalität setzen werden. Und da es in der kommenden Saison Veränderungen innerhalb des Kaders geben wird, können die betreffenden Spieler den Rest der Saison nutzen, um Werbung in eigener Sache zu betreiben