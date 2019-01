Fan-Hinweise zum Nürnberg-Spiel

Zahlreiche Werder-Fans machen sich am Sonnabend auf den Weg nach Nürnberg, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Mein Werder fasst die wichtigsten Hinweise zur Anreise und zu den Bestimmungen vor Ort zusammen.

Rund 4000 Bremer Fans werden laut Werder beim Auswärtsspiel in Nürnberg (Sonnabend, 15.30 Uhr) erwartet. Zur Anreise haben die Bremer auf ihrer Website einige Hinweise veröffentlicht, damit alles reibungslos klappt. Einlass in das Max-Morlock-Stadion ist ab 13.30 Uhr. Für den Gästebereich wird es am Spieltag noch etwa 100 Steh- und 75 Sitzplatzkarten an der Tageskasse geben. Die Tageskasse öffnet ebenfalls um 13.30 Uhr.

Wie in allen anderen Stadien auch, werden vor dem Spiel Alkoholkontrollen durchgeführt, die in Nürnberg ziemlich streng sind. Bei 0,8 Promille oder mehr sowie Ausfallerscheinungen wird der Einlass verwehrt. Im Stadion wird Vollbier ausgeschenkt und alle Speisen und Getränke können bar bezahlt werden. Tetra-Paks mit nicht-alkoholischen Getränken dürfen bis 0,5 Liter mit ins Stadion genommen werden.

Gäste-Fans, die mit der Bahn und dem öffentlichen Personennahverkehr rät anreisen, werden mit Regelzügen im Hauptbahnhof von der Bundespolizei in die U-Bahn (Linie 1 in Richtung Langwasser-Süd) geführt. Ausstiegspunkt ist die Haltestelle „Messe“. Anschließend geht es über den Messeparkplatz in Richtung Große Straße. Von dort aus führt der Fußweg zum Gästebereich des Stadions. Der Weg ist auch ausgeschildert. Mit den Eintrittskarten darf man vor und nach dem Spiel die U-Bahn nutzen. Zu Fuß dauert es von der U-Bahn-Station bis zum Gästeeingang des Stadions ungefähr 15 Minuten.

Fan-Busse (15 Euro) und Auto-Fahrer (4 Euro) können den Parkplatz „Große Straße“ nutzen. Dieser ist ab der Autobahn (Kreuz Nürnberg oder Ausfahrt N-Fischbach) beschildert. Der Fußweg zum Stadioneingang für die Gäste dauert vom Parkplatz aus zwischen zehn und 15 Minuten.

Folgendes gilt für Fanutensilien:

Das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen ist strengstens untersagt! In Block 25a befindet sich ein Vorsängerpodest. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr.

Erlaubt sind:

• Trommeln (einseitig einsehbar)

• Fahnen aus Stoff bis 2,0 Meter Stocklänge

• Doppelhalter aus Stoff bis 2,0 Meter Stocklänge

• Zaunfahnen

