Fan-Hinweise zum Mainz-Spiel

Auch nach Mainz machen sich wieder viele Bremer Fans auf den Weg, um Werder zu unterstützen. Für sie hat der Verein Hinweise zur Anreise veröffentlicht.

3500 Fans begleiten Werder am Sonntag zum Auswärtsspiel in Mainz. Zur Anreise hat der Verein einige Hinweise auf seiner Webseite veröffentlicht. Das Stadion in Mainz öffnet demnach um 16 Uhr. Vor dem Einlass besteht die Möglichkeit, Rucksäcke und Taschen, die nicht mit ins Stadion genommen werden dürfen, kostenfrei abzugeben. Nicht erlaubt sind Rucksäcke und Taschen, die größer als 30 cm x 30 cm x 15 cm sind. Professionelle Fotokameras mit Wechselobjektiv über 200 mm Brennweite und weiteren Wechselobjektive sowie Videokameras sind nicht gestattet.

Bezüglich der Anreise wird darauf hingewiesen, dass an der Arena keine Parkplätze für die mit Autos anreisenden Gästefans zur Verfügung stehen. Als Alternative wird der kostenfreie Park-and-ride-Parkplatz beim ZDF (ZDF-Straße 1, 55127 Mainz, Abfahrt Mainz Lerchenberg) empfohlen. Von dort verkehren zahlreiche Shuttlebusse. In Mainz gibt es eine Umweltzone, die nur mit einer grünen Plakette befahren werden darf. Der ZDF-Parkplatz ist hiervon aber nicht betroffen.

Für Fanbusse stehen die Parkplätze (P9) am Gästeblock zur Verfügung. Die Kosten betragen pro Bus zehn Euro und für jeden Neuner fünf Euro. Die Zufahrt erfolgt ist nur über die Koblenzer Straße (Abfahrt Lerchenberg) möglich. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, kann den offiziellen Bus-Shuttle zum Stadion nutzen. Dieser startet direkt am Hauptbahnhof.

Was Fanutensilien angeht, sind Fahnen mit einer Stocklänge bis zu 2 m, Doppelhalter und Zaunfahnen (dürfen nicht über die Werbebande vor dem Gästeblock gehängt werden) erlaubt. Außerdem sind die bereits über Werders Fanbetreuung angemeldeten großen Schwenkfahnen, Doppelhalter, Megafone und Trommeln für die Mitnahme in den Gästebereich genehmigt worden.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: