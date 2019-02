Fan-Hinweise zum Hertha Spiel

Zahlreiche Werder-Fans machen sich am Dienstag auf den Weg nach Berlin, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Mein Werder fasst die wichtigsten Hinweise zur Anreise und zu den Bestimmungen vor Ort zusammen.

Rund 6000 Fans aus Bremen werden am Sonnabend um 18.30 Uhr Werder unterstützen, wenn das Topspiel des Tages gegen Hertha ansteht. Vorab haben die Bremer auf ihrer Internetseite einige Hinweise für alle Auswärtsfahrer zusammengestellt.

Das Olympiastadion öffnet zwei Stunden vor Spielbeginn seine Tore, also um 16.30 Uhr. Der Gästebereich befindet sich in den Blöcken G und H sowie im Oberrang in den Blöcken 15 bis 17. Auswärtsfans werden gebeten, ausschließlich über das Südtor ins Stadion zu gehen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Mitnahme von Flaschen ins Stadion nicht gestattet ist. Tetrapacks bis ein Liter sind erlaubt. Wer privat fotografieren möchte, sollte darauf achten, dass seine Digitalkamera oder sein Fotoapparat eine Brennweite von 55 Millimetern nicht überschreiten darf. Wechselobjektive sind nicht gestattet.

Wie es bei Großveranstaltungen üblich ist, dürfen Taschen und Rucksäcke die DinA4-Größe nicht überschreiten. Alles darüber darf nicht mit ins Stadion genommen werden. Eine Gepäckabgabe gibt es nicht.

Infos zur Anreise

Der Erwerb einer speziellen Karte zum Bezahlen ist nicht nötig, im Gästebereich kann bar bezahlt werden. Hertha weist indes darauf hin, dass im Kampf gegen Rechts Zuschauern, die Kleidung der Firma „Thor Steinar“ tragen, der Zugang zum Olympiastadion verwehrt wird. Auch Fahnen, Spruchbänder oder ähnliches mit beleidigenden Buchstabenkombinationen sind nicht erlaubt.

Wer mit dem Auto anreist, kann die Parkplätze rund um das Olympiastadion nutzen. Der Bereich P07 ist für Gästefans. Die Parkgebühr beträgt sieben Euro. In der Regel sind die Plätze schnell belegt, dann soll auf die umliegenden Straßen ausgewichen werden. Die Anschrift für das Navigationsgerät lautet Coubertinplatz in 14053 Berlin.

