Fan-Ärger wegen Auswärtstrikot

Im ersten Saisonspiel zuhause gegen Hannover 96 spielte Werder klassisch in Grün und Weiß. Dass das in dieser Saison nicht immer so sein wird, stieß einer Fan-Gruppe jedoch sauer auf.

Es war das erste Heimspiel der Spielzeit, aber der Fokus eines Banners in der Werderaner Ostkurve vor der Partie gegen Hannover 96 galt dem Auswärtstrikot. Der neue Ausstatter Umbro hält seine Jerseys in diesem Jahr streng in einem bestimmten Farbschema, dem sich die einzelnen Gestaltungselemente auf dem Trikot unterordnen müssen.

Das kommt bei vielen Fans gut an: Das markante Logo des unbeliebten Hauptsponsors Wiesenhof etwa verschwimmt so farblich viel eher mit dem Rest des Trikots. Da der einheitliche Look aber auch vor der Werder-Raute nicht halt macht, sendete die Ultra-Gruppe "HB-Crew" am Sonnabend ihr Missfallen in deutlichen Worten via Spruchband an die Werder-Verantwortlichen.

"Wie sehr hat es euch ins Hirn geregnet, dass ihr die Werder-Raute in Blau absegnet?", fragt die Fan-Gruppe. Der Hintergrund: Die Bremer Auswärtstrikots erscheinen in diesem Jahr in einem grünlichen Blauton. Für manche Werder-Anhänger ist der allerdings offenbar nicht grünlich genug.