Fan aus Spaß an der Opposition

Wigald Boning ist seit seiner Kindheit Werder-Fan. Er erklärt im Werder-Podcast, wie es dazu kam und warum er sich einst ärgerte, mit den Bremern auf das vermeintlich falsche Pferd gesetzt zu haben.

Der Wissenschafts-Journalist, so bezeichnet er sich, Musiker und TV-Entertainer Wigald Boning macht im Werder-Podcast eine Reise zurück in die frühesten Stadien seiner Kindheit, wie er sagt. Der 51-Jährige denkt nämlich daran zurück, wie er Werder-Fan wurde.

„Ich erkläre es mir so, dass meine lieben Cousins Rüdiger und Roland in Wildeshausen sich in jungen Jahren für den HSV begeistert haben. Ich müsste noch im einstelligen Bereich (gemeint ist das Alter, Anm. d. Red.) gewesen sein, da bahnte sich die große Ära mit Kevin Keegan Ende der 70er-Jahre an“, erinnert sich Boning.

Da habe er etwas entgegensetzen wollen. „Aus Spaß an der Opposition habe ich mich für Werder entschieden. Kurz danach stieg Werder ab und ich habe mich geärgert und dachte: Scheiße, du hast aufs falsche Pferd gesetzt. Aber da war die Prägung wohl schon durchgeführt.“ Umso größer sei die Freude in den folgenden Jahren gewesen. Von 1982 bis 1989 war Werder schließlich durchgängig unter den besten fünf Mannschaften in der Bundesliga zu finden.

Seine Vereinsliebe äußert Boning auch auf musikalischer Ebene: „Ich habe gerade ein Stück zur Jubiläums-LP 'Lauter Werder' beigetragen, mit dem ich meiner Liebe zu Werder Ausdruck verleihe“, sagt der Musiker, der mit Olli Dittrich das Duo Die Doofen bildete und Mitte der 90er-Jahre die deutschen Charts stürmte.

Den kompletten Podcast gibt es hier.