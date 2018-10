F wie Flo, Havard

An dieser Stelle tummeln sich Ikonen und Legenden des Klubs, schillernde Figuren und One-Hit-Wonder, große Stars und längst vergessene Namen: Im Mein-Werder-Wiki findet jeder seinen Platz.

Eine regelrechte Dynastie begründete die Familie Flo in den 80er und 90er Jahren im norwegischen und europäischen Fußball. Fredrik Flo, Per Egil Flo, Tore Andre Flo, Jarle Flo und Jostein Flo waren überall verstreut unterwegs, Vater, Onkel und Cousins von Havard Flo, der im Sommer 1996 bei Werder Bremen landete. Beim Aarhus GF in Dänemark hatte Flo in zwei Spielzeiten alles kurz und klein geschossen, wurde mit dem Underdog sogar Torschützenkönig, Pokalsieger und Vizemeister in Dänemark. Eigentlich keine schlechten Referenzen.

In Bremen funktionierte die Sache mit dem Toreschießen dann nämlich überhaupt nicht mehr. Flo wurden den Vorschusslorbeeren nicht gerecht, auf seinen ersten Treffer für Werder musste er über ein Jahr lang warten. Wenn Flo überhaupt mal traf, dann fast nur als Joker - vielleicht auch deshalb kam er in seiner Zeit in Bremen nur auf 17 Einsätze von Beginn an. Bei Werder machte schnell das nicht ganz ernst gemeinte Gerücht die Runde, Willi Lemke hätte nicht gar nicht Havard, sondern dessen Cousin Tore Andre verpflichten wollen. Der sorgte nämlich bei Celtic und dem FC Chelsea tatsächlich für Furore.

Werder aber hatte Havard, beendete die Zusammenarbeit aber ein halbes Jahr vor Ablauf des Vertrags. Flo wurde nach 70 Spielen (neun Tore) an die Wolverhampton Wanderers abgegeben, darf sich aber offiziell DFB-Pokalsieger 1999 nennen. Derzeit arbeitet er als Sportlicher Leiter bei seinem Heimatklub Sognal IL. Und natürlich ist die Flo-Familie im Profifußball längst um einen Namen reicher: Havards Sohn Fredrik spielt in der zweiten norwegischen Liga für Fana IL.