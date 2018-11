F wie Fichtel, Klaus

An dieser Stelle tummeln sich Ikonen und Legenden des Klubs, schillernde Figuren und One-Hit-Wonder, große Stars und längst vergessene Namen: Im Mein-Werder-Wiki findet jeder seinen Platz.

Ein echter Transfercoup gelang Werder im Sommer 1980. Die Bremer waren gerade erstmals aus der Bundesliga abgestiegen und nicht unbedingt der lukrative Anlaufpunkt für Spieler, und trotzdem konnte Manager Rudi Assauer eine große Persönlichkeit der Bundesliga für ein Engagement an der Weser gewinnen. Klaus Fichtel hatte beim FC Schalke fast eine Bilderbuchkarriere hingelegt, vom Kumpel aus der Zeche Victor über den Vorstadtklub Arminia Ickern bis hoch in die Bundesliga und in die deutsche Nationalmannschaft.

Allerdings auch mit einigen Makeln: Im Zuge des Bundesligaskandals wurde auch Fichtel verurteilt (und später begnadigt), in der Nationalmannschaft übernahm Franz Beckenbauer mit einem völlig neuen Libero-Stil die Geschicke von Fichtel, der eher der klassische Ausputzer war. Für Schalke, das aus Teufel komm raus seine Mannschaft verjüngen wollte, hatte Fichtel schon in 481 Pflichtspielen die Knochen hingehalten, als er bei Werder anheuerte.

Aus einem Jahr wurden vier

Als Abwehrchef sollte er den Bremern zum sofortigen Wiederaufstieg verhelfen und erfüllte seine Pflicht tadellos. Fichtel verpasste in seiner ersten Saison an der Weser keine einzige Minute und war der Garant für nur 33 Gegentore in 34 Spielen. Eigentlich war nur dieses eine Jahr in Bremen geplant, Fichtel war damals immerhin schon 36 Jahre alt. Aus dem einen wurden dann aber vier Jahre, unter anderem garniert mit einer Vizemeisterschaft.

Als sich Werder auf Bruno Pezzey als Fichtel-Nachfolger einigen und den Österreicher verpflichten konnte, kehrte Fichtel 1984 als Co-Trainer nach Gelsenkirchen zurück. Weil sich aber Bernard Dietz schwer verletzte, gab Fichtel noch einmal ein Comeback in der Bundesliga und machte erst 1988, im Alter von 43 Jahren, sein Abschiedsspiel. Hinter Karl-Heinz Körbel, Manfred Kaltz und Oliver Kahn liegt Fichtel mit 552 Bundesligaspielen in der Rangliste der Rekordspieler der Liga auf Rang vier.