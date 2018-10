F wie Ferner, Diethelm

An dieser Stelle tummeln sich Ikonen und Legenden des Klubs, schillernde Figuren und One-Hit-Wonder, große Stars und längst vergessene Namen: Im Mein-Werder-Wiki findet jeder seinen Platz.

Willi Multhaup, ein Kind des Ruhrgebiets, brachte zur Premieren-Saison der Bundesliga einen hoffnungsvollen Mittelfeldspieler vom VfB Bottrop mit nach Bremen. Multhaup hatte Diethelm Ferner quasi mit im Gepäck, der mit seinem Heimatverein gerade Meister der Zweiten Liga West geworden war.

Ferner stand am 24. August 1963 beim ersten Spiel überhaupt in der neu gegründeten Bundesliga zwischen Werder und Borussia Dortmund auf dem Platz, wurde in seiner Debüt-Saison in Bremen auf Anhieb Stammspieler. Ein Jahr später feierte er mit Werder überraschend die Meisterschaft, der größte Erfolg in Ferners Karriere als aktiver Spieler.

Insgesamt blieb er sechs Jahre in Bremen, machte 220 Pflichtspiele für Werder und erzielte dabei 24 Tore. Ende der 60er Jahre zog es Ferner dann wieder zurück ins Ruhrgebiet zu Rot-Weiß Essen. Dort wurde er nach seiner Zeit als Spieler sofort Trainer - und erlebte noch 18 weitere Stationen, unter anderem bei St. Pauli, Schalke, Hannover, in Zypern, Ägypten, Libyen und im Libanon. 2013 hörte Ferner im Alter von 72 Jahren mit dem Trainerjob auf.