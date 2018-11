Ex-Werderaner Petersen fährt nicht mit nach Russland

Der Ex-Bremer Nils Petersen wurde aus dem deutschen WM-Aufgebot gestrichen. Das gab Bundestrainer Joachim Löw am Montag bekannt. Ein gebürtiger Bremer hat es dafür in den finalen DFB-Kader geschafft.

Freiburgs Nils Petersen fährt nicht mit zur WM. Der ehemalige Bremer Stürmer ist ebenso wie Bernd Leno, Jonathan Tah (beide Bayer Leverkusen) und Leroy Sané (Manchester City) aus dem Aufgebot für Russland gestrichen worden. Das gab Bundestrainer Joachim Löw am Montag bekannt.

Löw hatte 27 Spieler für das Trainingslager im italienischen Eppan nominiert. Darunter auch Julian Brandt, der in Bremen geboren wurde. Der 22-Jährige hat es erstmals in den finalen Nationalmannschafts-Kader für ein großes Turnier geschafft. 2016 schaffte er es vor der EM in Frankreich in den 27-köpfigen vorläufigen Kader, wurde aber vor dem Turnier gestrichen.