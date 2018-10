Etwas flügellahm

Fünf Spieler hat Werder, die vornehmlich auf den offensiven Außenbahnen eingesetzt werden. Vier Tore und zwei Vorlagen hat dieses Quintett nach acht Spieltagen zusammengetragen. Das sind eher bescheidene Zahlen für einen angriffsstarken Tabellendritten, zumal man auf den Flügeln bei Werder doch das größte Offensivpotenzial vermutet. Werder hat Yuya Osako, Werder hat Milot Rashica, Florian Kainz und Johannes Eggestein, und Werder hat Martin Harnik, der oft über Außen kommt, auch wenn er vom Typ her eher eine Besetzung für ein Sturmduo wäre.

„Die klassischen Flügelspieler haben bisher nicht so viele Toraktionen gehabt“, gibt Cheftrainer Florian Kohfeldt zu, in dessen Konzept die Außenstürmer eine ganz wichtige Rolle spielen. Denn Werder will offensiv „Flügel und Zentrum gleichzeitig bedrohen“, wie Kohfeldt sagt, „ich will dieses Wechselspiel, denn beides kannst du nicht verteidigen.“

Harnik hat gegen Hertha ein Tor geschossen, Johannes Eggestein in seinen vier Kurzeinsätzen bei insgesamt 19 Saisonminuten eines gegen Wolfsburg. Eggestein und Harnik hatten am Dienstag beim unspektakulären Test in Lohne gegen Arminia Bielefeld noch die auffälligsten Offensivaktionen. Eggestein traf zum 1:1, Harnik hatte früh in der ersten Hälfte getroffen, sein Treffer war aber nicht anerkannt worden, obwohl Harniks Körpereinsatz, der dem Treffer vorausging, regelkonform war. Pech gehabt. Für das Leverkusen-Spiel am Sonntag sollte Harnik aber zumindest wieder im Kader stehen.

Der bewegliche Zwischenraumspieler

Diesen Platz hat Yuya Osako (7 Spiele/1 Tor/keine Vorlage) ganz sicher. Den Japaner meint Kohfeldt auch nicht, wenn er von fehlenden Toraktionen spricht. Er sieht Osako weniger als klassischen Flügel-, sondern mehr als beweglichen Zwischenraumspieler, der auch mal samt Gegenspieler ins Zentrum zieht und auf diese Weise auf dem Flügel Platz schafft. Oder seinen Gegenspieler am Flügel bindet und so in der Mitte Räume öffnet.

Deutlich mehr Luft nach oben gibt es dagegen bei Kainz und Rashica. Kainz ist in dieser Saison noch ohne Tor, gegen Augsburg bereitete er einen Treffer vor. Rashica hat zwar schon getroffen (gegen Frankfurt per Freistoß) und den Ausgleich gegen Hannover 96 vorbereitet, aber das war an den ersten beiden Spieltagen. Seitdem war von Rashica, abgesehen von einem missratenen Auftritt gegen Nürnberg, gar nichts mehr zu sehen. Auch beim Test in Lohne fiel Rashica offensiv kaum auf, dafür lobte Kohfeldt Rashicas Arbeit nach hinten, die der Spieler bekanntermaßen sonst nicht so gerne erledigt.

Für Kohfeldt ist es trotzdem kein Thema, die Fixierung aufs Flügelspiel aufzugeben. Weil Werder den Gegner weiterhin über außen und durch die Mitte fordern will. „Und ich sehe auch keine Formschwankungen und ändere deshalb das System“, sagt Kohfeldt, „die Außenstürmer erfüllen ihre Aufgaben gut, auch wenn sie nicht hervorstechen. Ich bin mir aber sicher, dass die Jungs, die dort spielen, ihre Aktionen haben werden.“