„Es wird Zeit, sich zu belohnen“

Vor dem letzten Werder-Saisonspiel gegen Leipzig ist in der ganzen Stadt die Vorfreude groß und auch der Glaube daran, dass es noch mit der Europa League klappt. Mein Werder zeichnet ein Stimmungsbild.

Einmal noch alle Kräfte mobilisieren, einmal noch das Weserstadion in einen Ort verwandeln, an dem das Unmögliche möglich ist – ganz Bremen fiebert dem Saisonfinale gegen Leipzig entgegen. Am Sonnabend ab 15.30 Uhr braucht Werder am letzten Spieltag nicht um den Klassenverbleib zu zittern, sondern darf sogar von Europa träumen. Werder muss gewinnen, Hoffenheim und Wolfsburg dürfen nicht gewinnen – dann klettern die Bremer auf Rang sieben. Die Chance ist gering, doch sie ist vorhanden. Damit es klappt, soll das Weserstadion brodeln, die Ultras wollen die Ostkurve in ein grün-weißes Fahnenmeer verwandeln. Überall ist die Vorfreude groß - Werder-Profi Kevin Möhwald, Stadionsprecher Christian Stoll, Bürgermeister Carsten Sieling und Ingo Kläner, Vorsitzender des größten Werder-Fanklubs „27801“, blicken für Mein Werder voraus auf den großen Showdown.

Der Spieler: Kevin Möhwald

„Schon nach dem Hoffenheim-Spiel habe ich gesagt: Gegen Leipzig wird das Stadion brennen. Ich glaube, dass die Stimmung so ähnlich sein wird wie beim Pokal-Halbfinale gegen die Bayern. Es ist ein besonderes Spiel am letzten Spieltag gegen einen sehr guten Gegner. Und es geht natürlich echt noch um was. Als unser Mannschaftsbus vor dem Bayern-Spiel von den Fans empfangen wurde, hatte ich immer mal wieder Gänsehaut, weil das einen extrem pusht. Du weißt dann: Heute spielst du vielleicht doch zu zwölft. Die Werder-Fans sind besonders. Die Stimmung ist fast nie negativ, es gibt höchstens mal ein, zwei Pfiffe, aber da muss schon einiges passieren. Was die Fans einmalig macht, ist ihr gutes Gespür. In Phasen, in denen es nicht läuft, kommt von den Rängen etwas.

Der Glaube daran, dass wir Platz sieben erreichen können, ist absolut da. Ich habe schon vor dem Hoffenheim-Spiel gesagt: Wenn wir jetzt beide Spiele gewinnen, wird es klappen. Dieser Ansicht bin ich immer noch. Wir müssen zusehen, dass wir unser Spiel gewinnen. Dann können wir schauen, wofür das gereicht hat. Unabhängig vom Tabellenplatz sieht man aber schon jetzt, dass sich fußballerisch etwas entwickelt hat und dass sich im Verein etwas tut. Das nimmt man als Spieler und sicherlich auch als Fan wahr.“

Der Stadionsprecher: Christian Stoll

„Ganz unabhängig davon, wie das Spiel gegen Leipzig endet, die Fans werden für eine riesige Stimmung im Weserstadion sorgen, weil sie ein feines Gespür dafür haben, was Mannschaft und Trainer-Team alles aus dieser Saison herausgeholt haben. Ein Stadionsprecher kann die Stimmung im Stadion beeinflussen. Ich behaupte, ein guter Stadionsprecher sorgt für neun Punkte in der Saison – das ist die Maßeinheit für alle guten Sprecher in der Bundesliga. Dabei geht es nicht darum, besonders laut zu brüllen oder Kasperletheater aufzuführen, sondern in entscheidenden Momenten zu reagieren. Wenn ich nach einem langen Sprint Milot Rashicas in die Defensive mit anschließender Grätsche sage: Eine großartige Aktion von Milot… Und die Zuschauer brüllen: Rashica! Oder wenn wir Jiri Pavlenka für eine tolle Parade feiern lassen. Dann zieht die Stimmung sofort wieder an. Zu oft darf ich das nicht machen, man braucht ein Gefühl dafür, wann es passt.

Manchmal greift Florian Kohfeldt auch persönlich ein. Wenn Florian möchte, dass wir die Stimmung ein bisschen mehr anheizen, schickt er entweder Andreas Marlovits, den Team-Psychologen, oder Kaderplaner Tim Steidten mit entsprechenden Instruktionen in die Sprecherkabine. Und dann kurbeln wir ein bisschen die Atmosphäre an. Eine ganz wichtige Schraube ist die Auswahl der Musik. Unser Programm besteht ja mittlerweile fast ausschließlich aus Werder-Songs. Das haben wir vielen Vereinen voraus. Um Werder hat sich eine eigene Musik-Kultur gebildet, die entscheidend zur Identifikation beiträgt. Und zur guten Stimmung im Weserstadion.“

Der Bürgermeister: Carsten Sieling

„Werder Bremen steht in dieser Saison wieder für begeisternden Fußball. Die Spieler und das Team um Florian Kohfeldt haben ein ganzes Jahr bewiesen, dass sie das Ziel ,Europa‘ erreichen wollen. Ich finde, es wird Zeit, sich für die harte Arbeit zu belohnen - für den Verein, für die Fans und für die ganze Stadt.

Wir Werder-Fans wünschen uns doch alle die legendären europäischen Abende zurück - das drückt sich auch in der Hingabe der Zuschauerinnen und Zuschauer aus, wie sie ihre Mannschaft vor den Heimspielen am Stadion empfangen und auch über die komplette Spielzeit anfeuern. Leider liegt es nicht nur in unserer Hand, aber ich drücke der Mannschaft beide Daumen, dass sie gegen Leipzig die nötigen drei Punkte holt. Ich bin sehr optimistisch und freue mich, in der Ostkurve live dabei zu sein.“

Der Fan: Ingo Kläner

„Das Spiel gegen Leipzig ist ein Spiel, auf das ich mich einfach freue. Es gab schon einige Wunder von der Weser, vielleicht gibt es wieder ein kleines Wunder und wir schaffen es noch in die Europa League. Ich bin wie immer im Weserstadion dabei, und die Stimmung wird ähnlich sein wie beim Pokalspiel gegen die Bayern. Im Vorfeld werden die Fans ja auch wieder mobilisiert, zum Beispiel durch den Aufruf, eine Fahne mitzubringen. Wichtig wird sein, die Mannschaft im Stadion immer weiter anzufeuern, selbst wenn Hoffenheim oder Wolfsburg führen sollte. Ich werde jedenfalls nicht damit aufhören. Im Fußball kann so viel passieren, da sollte man nicht vorzeitig aufgeben.

Unabhängig vom Ergebnis gegen Leipzig steht für mich fest: Es macht gerade richtig Spaß, Werder-Fan zu sein. Wir haben einen guten Trainer und eine Mannschaft mit Potenzial. Vor ein paar Jahren hatten wir Spieler, die kaum geradeaus laufen konnten. Jetzt können die Spieler geradeaus laufen und auch noch Fußball spielen. Bei unserem Fanklub ,27801‘ hatten wir unglaublich viele Neuanmeldungen in letzter Zeit. Das liegt natürlich auch daran, dass Werder wieder guten Fußball spielt.“

