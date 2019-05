„Es wird keiner mehr gehen, den wir halten wollen“

Bald steht für Werder-Coach Florian Kohfeldt ein seltener Urlaub an. Doch die Kaderplanung ruht auch dann nicht. Dabei dürften bei Werder eher prominente Zu- als Abgänge zu erwarten sein.

Bis Freitag ist Florian Kohfeldt noch im Dienst, um die Saison aufzuarbeiten, Mediengespräche zu führen und mit Frank Baumann weitere Details der Kaderplanung zu besprechen. Danach geht Werders Trainer zuerst in ein freies Wochenende („Ungewohnt für einen Trainer“) und dann in den verdienten Urlaub – allerdings mit der Familie und mit dem Handy. Auf dem Display werden dann täglich Anrufe von Baumann erscheinen. „Natürlich telefonieren Frank und ich jeden Tag, aber das ist ja nichts Schlimmes. Das ist keine Belastung“, sagt Kohfeldt, „meine Frau mag Frank auch, die ist auch nicht nervös, wenn er anruft. Von daher ist alles gut.“

Werders Trainer betont dabei ausdrücklich, dass er nicht frei mache und Baumann bei der Kaderplanung die Arbeit erledigen lasse: „Ich gehe jetzt nicht in den Urlaub und sage: Mach mal, wenn ich wiederkomme muss alles fertig sein.“ Er habe auch keine speziellen Erwartungen an den Sportchef, sondern „wenn, dann erwarte ich es von mir selber, dass wir einen guten Kader haben werden“. Die Gespräche zwischen ihm und Baumann würden eng und vertrauensvoll geführt. „So wie Frank in ganz vielen Momenten an der Entwicklung dieser Mannschaft beteiligt war, so habe ich natürlich auch meinen Beitrag in der Kaderplanung“, erklärt Kohfeldt.

Gregoritsch und Anton hoch im Kurs

Die ersten Fakten sind geschaffen. Weil die Europa League verpasst wurde, muss der Kader nicht für zusätzliche Pflichtspiele in der Breite verstärkt werden. Niklas Füllkrug kommt als zentraler Stürmer aus Hannover, Claudio Pizarro hat verlängert. Mit Max Kruse verlässt der Kapitän und Toptorjäger (elf Saisontore) den Verein – eine Lücke, die nun geschlossen werden muss. Eine Herausforderung. „Max Kruse kann man nicht eins zu eins ersetzen“, meint Maximilian Eggestein, „es ist wichtig, dass das mehrere Spieler auffangen.“

Eine Spur führt zu Augsburgs Michael Gregoritsch. Der 25 Jahre alte österreichische Nationalspieler schoss in 62 Bundesligaspielen für den FCA 19 Tore und ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Für den Hamburger SV hatte Gregoritsch zuvor 55 Spiele bestritten (10 Tore). Für den Angreifer müsste Werder jedoch eine knapp zweistellige Millionen-Ablöse investieren.

Sportchef Frank Baumann ist traditionell „kein Freund davon, eine Kaderplanung in der Öffentlichkeit zu betreiben“. Er habe zwar sehr klare Vorstellungen davon, was Werder nun benötige – hält es aber zugleich für „sehr wichtig, dass wir zunächst im eigenen Kader schauen“, denn: „Wir haben ein sehr gutes Grundgerüst, trotz des Abgangs von Max Kruse, und viele Spieler haben gezeigt, dass sie eine richtig gute Qualität haben - vor allem aber auch noch sehr viel Potenzial.“ Dennoch sei klar, dass man „gezielt schaue“, wie man die Mannschaft verbessern könnte. Um eine Kruse-Nachfolge dürfte es dabei ebenso gehen wie ums defensive Mittelfeld und die Abwehr. Hier wurde durch den Abstieg von Hannover nun Waldemar Anton für Werder interessant. Der 22-jährige deutsche Juniorennationalspieler bringt mit 1,89 Meter eine mehr als ordentliche Größe mit und sucht einen Erstligaverein, der ihm eine Perspektive bietet, die seinem Potenzial entspricht. Weil Anton keine Ausstiegsklausel hat, wäre die Ablöse zu verhandeln.

Keine weiteren Stammspieler-Abgänge

Kohfeldt will die Ziele der neuen Saison davon abhängig machen, welcher Kader ihm zur Verfügung steht. Immerhin ist er nach dem Weggang von Kruse, dessen Wechsel ihm „im persönlichen Verhältnis sehr weh tut“, davon überzeugt, dass es keinen weiteren Stammspieler aus Bremen wegzieht. Was ihn da so sicher macht? „Meine Gespräche mit den Jungs“, antwortet Kohfeldt, „und die Vertragslage. Wir müssten ja zustimmen. Ich bin mir sehr sicher, dass kein Spieler, den wir halten wollen, noch den Verein verlässt.“ Im Gegenteil: Dass der Großteil des Teams zusammen bleibe, sei ein Vorteil gegenüber dem Vorjahr, „weil wir in der Saisonvorbereitung nun gezielter arbeiten können“. Zudem sei es „wenigstens kein Nachteil“, durch das Verpassen der Europa-League-Qualifikation nun einen „normale Vorbereitung zu haben“. Die Mannschaft bleibt erwartungsfroh, das wird bei Maximilian Eggestein deutlich: „Die Europa League muss wieder das Ziel sein. Ohne Max Kruse wird es nicht leichter. Wir werden sicher noch jemanden holen. Dadurch wird sich unser Spiel etwas verändern. Und dann greifen wir wieder an.“