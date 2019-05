Werder bekommt sein erhofftes Finale - am letzten Spieltag können die Bremer den Einzug in die Europa League schaffen. Dass das überhaupt noch möglich ist, liegt auch an Werders Willenskraft.

Was am Dienstag ab 11 Uhr auf dem Trainingsprogramm der Bremer Profis steht, ist noch nicht bekannt. Bekannt ist nur, was nicht drauf steht: Fußballtennis. Eine Übung, die sich gleichsetzen lässt mit einer Form des Freizeitfußballs, wie er an der sonnigen Copacabana in Rio gespielt wird. Wo es um Spaß geht, gute Laune, um Jux. Also das, was bei Werder auch hätte Programm sein können, wenn sie in Hoffenheim nicht gewonnen und Wolfsburg gleichzeitig in Stuttgart drei Punkte geholt hätte. Dann wäre schon jetzt mehr oder weniger Freizeit angesagt gewesen am Weserstadion. Eine Vorstellung, mit der sich Florian Kohfeldt auseinander gesetzt hat. “Am meisten Angst hatte ich davor, dass es eine Woche wird, in der ich überlege, ob wir Fußballtennis spielen oder Eckchen.”

Diese Angst muss Kohfeldt nicht mehr haben. Dank des Kopfballtreffers von Johannes Eggestein zum siegbringenden 1:0 bleibt Werder in Schlagdistanz zu Platz sieben, der zur Qualifikation der Europa League berechtigt. Statt sich eine Beschäftigungstherapie für seine Spieler zu überlegen, kommt es für Kohfeldt und seine Spieler am letzten Spieltag der Saison im Weserstadion gegen Leipzig zu einer Art Finale, in der die Bremer zumindest ihren Teil dazu beitragen können, das gesetzte Ziel zu erreichen. “Es wird eine super Woche! Richtig super, denn es geht noch um etwas”, sagte Kohfeldt. Einen Spannungsabfall braucht er nicht zu befürchten, seine Spieler freuen sich genau wie der Trainer auf die Tage bis zum Spiel gegen Leipzig.

Dass es zu dieser super Woche gekommen ist, ist ein weiterer Beleg für die Mentalität der Mannschaft. Ohne den gesperrten Davy Klaassen, den kurzfristig ausgefallenen Max Kruse, und nach 24 Minuten auch ohne den verletzt ausgewechselten Theo Gebre Selassie gab es einige Hürden zu überwinden, um Hoffenheim am Ende in eindrucksvoller Manier niederzuringen. “Es war eine wahnsinnige Teamleistung. Eine halbe Stammelf hat nicht gespielt”, sagte Kohfeldt. “Aber egal wer spielt, wir verändern die Art und Weise unseres Spiels nicht. Das ist der Teil, der mich stolz macht.”

Mit unbedingtem Willen zum Erfolg

Es war kein zwingender Sieg, Hoffenheim hatte durchaus Gelegenheiten, das Spiel für sich zu entscheiden. Werder kämpfte sich in das Spiel hinein und verließ den Platz als Sieger, weil sie den größeren Willen zum Sieg hatten. Was nicht folgenlos blieb, wie Frank Baumann hinterher verriet: “Die Hälfte der Mannschaft wollte fünf Minuten vor Schluss runter, weil sie nicht mehr konnten. Das ist ein sehr gutes Zeichen, und zeigt, dass wir alles reinhauen.” Der Auftritt in Hoffenheim veranschaulicht ganz gut, was die Mannschaft in dieser Saison auszeichnet: Den Glauben an sich selbst, und den Wille zu gewinnen.

Egal, wer nach dem Spiel ein Statement zu den 90 Minuten abgab, es war einerseits eine große Erleichterung zu spüren, weiterhin im Rennen zu sein. Aber auch die Freude auf die Partie am kommenden Sonnabend gegen RB Leipzig. “Jetzt haben wir erreicht, was wir erreichen wollten: dass es am letzten Spieltag für uns noch um etwas geht”, sagte beispielsweise Kevin Möhwald. Seit Wochen balanciert sich Werder in Reichweite der Europa League, mal mit guten Aussichten, zuletzt eher mit mäßigen. Nun sei die Ausgangslage ziemlich eindeutig: “Jetzt müssen wir wieder gewinnen”, so Möhwald. Denn das ist natürlich die Voraussetzung, ohne eigenes Zutun reicht es nicht.

Dafür braucht es eine ähnliche Energieleistung wie gegen Hoffenheim. Dass die Kraft reicht, um die zweitbeste Rückrunden-Mannschaft der Liga zu bezwingen, ist zu erwarten. Kruse kehrt sehr wahrscheinlich zurück, Klaassen ebenfalls. Und dann taugt das Spiel natürlich ganz von allein, Kraftreserven zu mobilisieren. “Es ist eine mentale Motivation. Es ist das allerletzte Spiel, danach kommt eigentlich nichts mehr. Da braucht man nichts zurückhalten, da kann man alles reinwerfen”, sagt Johannes Eggestein. “Dementsprechend ist der Kopf etwas freier, man legt alles rein und spielt alles oder nichts.”

„Die Fans und wir werden alles reinwerfen“

Und noch ein Faktor kommt hinzu: das Weserstadion. Egal welche Mannschaft in dieser Saison in Bremen angetreten ist, fast ausnahmslos sprachen gegnerische Spieler und Trainer anschließend von der beeindruckenden Atmosphäre, die die eigentlich eher kühlen Bremer in dem Rund an der Weser entfachen können. Das wird auch gegen Leipzig so sein, glaubt Möhwald. Dass Weserstadion werde “brennen”, sagte er. Zuletzt war es im Halbfinale des Pokals gegen den FC Bayern, als schon die Einfahrt zum Stadion ein grün-weißes Erlebnis wurde. “Gegen Bayern war es schon heftig”, erinnert sich Johannes Eggestein. “Es wäre schön, wenn unsere Fans so etwas noch mal bringen.” Sicher sei in jedem Fall, dass die Unterstützung der Zuschauer da sein werde: “Sie wissen, worum es geht und wollen genau so sehr wie wir nächstes Jahr europäisch spielen. Dafür werden die Fans und wir alles reinwerfen.”

Und wenn es am Ende doch nicht reicht? Soll sich keiner beschweren! Darum bitte Kohfeldt, wobei es ihm eher um die Würdigung der gesamten Saison geht: “50 Punkte, Halbfinale im DFB-Pokal. Selbst wenn wir Samstag gewinnen und es reicht am Ende nicht, erwarte ich, dass jeder im Stadion aufsteht und dieser Mannschaft applaudiert. Was die dieses Jahr gemacht haben, ist beeindruckend wenn man sieht, wo wir herkommen”, sagt Kohfeldt. Aber vielleicht gibt es ja eine beeindruckende Leistung und den Einzug in die Europa League zu feiern. Überraschungen gab es ja schon einige in dieser Saison.

