„Es wäre weltfremd, von der Meisterschaft zu reden“

Als Assistent von Florian Kohfeldt hat Ex-Profi Tim Borowski maßgeblichen Anteil an Werders derzeitigem Höhenflug. Im Interview mit der „Deichstube“ spricht er unter anderem über die Bremer Titelchancen.

Werder ist blendend aus den Startlöchern gekommen, aktuell belegen die Bremer Tabellenplatz drei. Eine schöne Momentaufnahme, wie sie bei Werder regelmäßig betonen. Und doch ist die Entwicklung besonders. „Mein Wunsch vor der Saison war, dass wir eine gewisse Konstanz reinbekommen – und zwar auf hohem Niveau. Es scheint, dass wir das hinbekommen haben“, sagte Borowski im Gespräch mit der „Deichstube“.

Der Genuss des Aktuellen weckt bei manch einem Fan gar Träumerei nach noch höheren Zielen. Kann Werder also in dieser Saison vielleicht der ganz große Wurf gelingen? „Schwer vorstellbar“, sagte Borowski. „Aber Leicester City hat es vor zwei Jahren geschafft – und das in der englischen Premier League, der besten Liga der Welt. Ganz unmöglich ist es also nicht. Aber mit uns hat das nichts zu tun. Es wäre absolut weltfremd, wenn wir über die Meisterschaft reden würden.“

